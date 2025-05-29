Відстрочка від мобілізації не за місцем реєстрації - як оформити у ТЦК

Громадянин оформлює документи в ТЦК. Фото: "Суспільне"

Військовозобов’язаний громадянин не зможе оформити відстрочку від мобілізації у будь-якому іншому територіальному центрі комплектування, крім того, де перебуває на військовому обліку. Якщо ж він все-таки захоче оформити відстрочку в іншому ТЦК, спочатку громадянин має стати там на облік.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Реклама

Читайте також:

Мобілізація і відстрочка

В Україні продовжується процес загальної мобілізації. Низка громадян має право на відстрочку від мобілізації.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи має він право оформити відстрочку (за наявності відповідної підстави) не у тому територіальному центрі комплектування, де перебуває на обліку, а у будь-якому іншому.

"На жаль, це неможливо", — визнав у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Чому чужий ТЦК не оформить відстрочку

Юрист пояснив, чому оформлення відстрочки у чужому ТЦК не є можливим.

"Для того, аби подати заяву на відстрочку за місцем Вашого фактичного проживання, Вам необхідно спочатку стати на облік в новому ТЦК", — підкреслив Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можна не відвідувати ТЦК за повісткою, якщо отримав відстрочку від мобілізації.

Додамо, ми повідомляли про те, у якій ситуації чоловік може отримати відстрочку від мобілізації , якщо дружина служить у Збройних силах України.