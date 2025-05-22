Відстрочка від мобілізації, якщо дружина в ЗСУ - список документів

Чоловік і дружина в ЗСУ. Фото: ОК "Південь"

Чоловік має право на отримання відстрочки від мобілізації, якщо його дружина проходить військову службу у Збройних силах України. Але для оформлення такої відстрочки потрібне дотримання іще однієї важливої умови.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Відстрочка від мобілізації

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи має право військовозобов’язаний чоловік отримати відстрочку, якщо його дружина проходить службу у Збройних силах України.

Адвокат Юрій Айвазян наголосив у відповіді, що самого факту військової служби дружини недостатньо для оформлення відстрочки чоловіка.

Але якщо у подружжя є неповнолітні діти, то тоді, підкреслив юрист, можливе отримання відстрочки для одного із членів подружжя — дружини чи чоловіка.

Список потрібних документів

Айвазян пояснив, які документи у такій ситуації треба надати до територіального центру комплектування.

Це:

свідоцтво про шлюб;

свідоцтво про народження дитини (дітей);

довідка про проходження військової служби чоловіком (дружиною).

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи матиме право на відстрочку чоловік, який виховує нерідних неповнолітніх дітей.

Додамо, ми повідомляли про те, які дві умови є обов’язковими для оформлення відстрочки для догляду за батьками.