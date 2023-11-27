Отсрочка от мобилизации — юрист ответил, до каких пор действует документ

Мужчина в военной форме делает перекличку. Фото: mil.gov.ua

Военнообязанные мужчины по закону должны защищать страну от российской агрессии. Однако в силу определенных обстоятельств некоторые украинцы имеют отсрочку от мобилизации.

Юрист Юрий Айвазян рассказал нюансы срока действия документа.

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Имеет ли срок действия отсрочка от мобилизации

Пользователь Василий рассказал, что имеет отсрочку от мобилизации из-за того, что у его жены инвалидность III группы. Мужчина спросил, если в документе не указано, до какого времени действует отсрочка, нужно ли ее переоформлять. По словам юриста, отсрочка действует, пока действует инвалидность жены.

"Отсрочка в таком случае действует до тех пор, пока есть основание, то есть инвалидность Вашей жены", — ответил Юрий Айвазян.

Также Василий уточнил, что делать в случае, когда отсрочку из-за инвалидности ІІІ группы отменят, есть ли вероятность, что его отсрочка отменится автоматически.

"Тогда Вас будет защищать статья 58 Конституции Украины, которая говорит, что закон не имеет обратного действия", — уточнил юрист.

Отметим, что согласно статье 58 Конституции Украины, "законы и другие нормативно-правовые акты не оказывают обратного действия во времени, кроме случаев, когда они смягчают или отменяют ответственность лица. Никто не может отвечать за действия, которые на момент их совершения не признавались законом как правонарушения".

Напомним, что военнообязанные, чтобы получить отсрочку от призыва, должны иметь определенные основания и документы.