Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Відстрочка від мобілізації — юрист відповів, доки чинний документ arrow

Відстрочка від мобілізації — юрист відповів, доки чинний документ

27 листопада 2023 00:41
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Відстрочка від мобілізації — юрист відповів, доки чинний документ
Чоловік у військовій формі робить перекличку. Фото: mil.gov.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Військовозобов'язані чоловіки за законом повинні обороняти країну від російської агресії. Однак через певні обставини деякі українці мають відстрочку від мобілізації.

Юрист Юрій Айвазян розповів нюанси терміну дії такого документа.

Читайте також:

Чи має термін дії відстрочка від мобілізації

Користувач Василь розповів, що має відстрочку від мобілізації через те, що в його дружини інвалідність III групи. Чоловік запитав, якщо в документі не вказано, до якого часу діє відстрочка, то чи потрібно її переоформлювати. За словами юриста, відстрочка діє, доки чинна інвалідність дружини.

"Відстрочка в такому випадку діє до тих пір, поки є підстава, тобто інвалідність Вашої дружини", — відповів Юрій Айвазян.

Також Василь уточнив, що робити в випадку, коли відстрочку через інвалідність ІІІ групи скасують, чи є ймовірність, що його відстрочка скасується автоматично.

"Тоді Вас захищатиме стаття 58 Конституції України, яка каже, що закон не має зворотної дії", — уточнив юрист.

Зазначимо, що згідно зі статтею 58 Конституції України, "закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи. Ніхто не може відповідати за дії, які на час їх вчинення не визнавалися законом як правопорушення".

Нагадаємо, що військовозобов'язані, щоб отримати відстрочку від призову, повинні мати певні підстави та документи.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

12:00 Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

Леся Гасиджак розповіла, як просувається судова справа щодо бодішеймінгу - 80x80

Леся Гасиджак розповіла, як просувається судова справа щодо бодішеймінгу

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

08:41 Час популярних рішень минув — Маляр прокоментувала мобілізацію в Україні

06:40 Ціни на металобрухт в Україні — скільки коштує 1 кг чорних металів у кінці листопада

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

10:57 Зірка Дизель Шоу тепер не одна — Вікторія Булітко презентувала романтичний дует

Актуальне по темі