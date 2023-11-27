Відстрочка від мобілізації — юрист відповів, доки чинний документ

Чоловік у військовій формі робить перекличку. Фото: mil.gov.ua

Військовозобов'язані чоловіки за законом повинні обороняти країну від російської агресії. Однак через певні обставини деякі українці мають відстрочку від мобілізації.

Юрист Юрій Айвазян розповів нюанси терміну дії такого документа.

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Чи має термін дії відстрочка від мобілізації

Користувач Василь розповів, що має відстрочку від мобілізації через те, що в його дружини інвалідність III групи. Чоловік запитав, якщо в документі не вказано, до якого часу діє відстрочка, то чи потрібно її переоформлювати. За словами юриста, відстрочка діє, доки чинна інвалідність дружини.

"Відстрочка в такому випадку діє до тих пір, поки є підстава, тобто інвалідність Вашої дружини", — відповів Юрій Айвазян.

Також Василь уточнив, що робити в випадку, коли відстрочку через інвалідність ІІІ групи скасують, чи є ймовірність, що його відстрочка скасується автоматично.

"Тоді Вас захищатиме стаття 58 Конституції України, яка каже, що закон не має зворотної дії", — уточнив юрист.

Зазначимо, що згідно зі статтею 58 Конституції України, "закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи. Ніхто не може відповідати за дії, які на час їх вчинення не визнавалися законом як правопорушення".

Нагадаємо, що військовозобов'язані, щоб отримати відстрочку від призову, повинні мати певні підстави та документи.