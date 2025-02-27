Отсрочка от мобилизации — можно ли оформить отсрочку, имея бронирование

Украинские студенты, которые имеют право на отсрочку. Фото: "Україна.інфо"

Военнообязанный гражданин не может быть забронированным и иметь отсрочку от мобилизации одновременно. Если гражданин хочет получить отсрочку как студент, то его работодатель должен сначала аннулировать бронирование.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Отсрочка и бронирование одновременно

Адвокат Юрий Айвазян прокомментировал возможность оформления отсрочки для студента, который ранее получил бронирование на рабочем месте.

"Вы не сможете получить отсрочку по учебе, пока будет действовать Ваше бронирование", — подчеркнул юрист.

Что делать забронированному студенту

Айвазян отметил, что законодательство запрещает получать отсрочку / бронирование от мобилизации по нескольким основаниям.

"Для начала работодатель должен аннулировать Ваше бронирование и только после этого Вы сможете оформить отсрочку на другом основании", — объяснил алгоритм действий адвокат.

Напомним, мы ранее писали о том, кто и по каким основаниям получит отсрочку в марте 2025 года.

Добавим, мы сообщали о трех условиях от ТЦК для получения отсрочки от мобилизации.