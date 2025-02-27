Відстрочка від мобілізації - чи можна оформити відстрочку, маючи бронювання

Відстрочка при бронюванні — чи можливо це
Військовозобов’язаний громадянин не може бути заброньованим і мати відстрочку від мобілізації одночасно. Якщо громадянин хоче отримати відстрочку як студент, то його роботодавець має спочатку анулювати бронювання.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Відстрочка і бронювання одночасно
Адвокат Юрій Айвазян прокоментував можливість оформлення відстрочки для студента, який раніше отримав бронювання на робочому місці.
"Ви не зможете отримати відстрочку по навчанню, допоки буде чинним Ваше бронювання", — підкреслив юрист.
Що робити заброньованому студенту
Айвазян наголосив, що законодавство забороняє отримувати відстрочку / бронювання від мобілізації за кількома підставами.
"Для початку роботодавець повинен анулювати Ваше бронювання й тільки після цього Ви зможете оформити відстрочку на іншій підставі", — пояснив алгоритм дій адвокат.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто і за яких підстав отримає відстрочку в березні 2025 року.
Додамо, ми повідомляли про три умови від ТЦК для отримання відстрочки від мобілізації.
Читайте Новини.LIVE!