Відстрочка від мобілізації - чи можна оформити відстрочку, маючи бронювання

Українські студенти, які мають право на відстрочку. Фото: "Україна.інфо"

Військовозобов’язаний громадянин не може бути заброньованим і мати відстрочку від мобілізації одночасно. Якщо громадянин хоче отримати відстрочку як студент, то його роботодавець має спочатку анулювати бронювання.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Відстрочка і бронювання одночасно

Адвокат Юрій Айвазян прокоментував можливість оформлення відстрочки для студента, який раніше отримав бронювання на робочому місці.

"Ви не зможете отримати відстрочку по навчанню, допоки буде чинним Ваше бронювання", — підкреслив юрист.

Що робити заброньованому студенту

Айвазян наголосив, що законодавство забороняє отримувати відстрочку / бронювання від мобілізації за кількома підставами.

"Для початку роботодавець повинен анулювати Ваше бронювання й тільки після цього Ви зможете оформити відстрочку на іншій підставі", — пояснив алгоритм дій адвокат.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто і за яких підстав отримає відстрочку в березні 2025 року.

Додамо, ми повідомляли про три умови від ТЦК для отримання відстрочки від мобілізації.