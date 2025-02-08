Некоторые категории военнообязанных в 2025 году имеют право на отсрочку от службы и надо знать все нюансы для ее получения

Военнообязанные в ТЦК. Иллюстративное фото: УНИАН

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, но некоторые категории военнообязанных имеют право на получение отсрочки. Для этого необходимо подать соответствующую заявку или через приложение "Резерв+", или обратиться в территориальный центр комплектования (ТЦК).

О нюансах процедуры получения отсрочки сообщает "24 Канал".

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Право на отсрочку предоставляется по определенным условиям. Военнообязанный может обратиться в ТЦК, предъявив паспорт, военный билет и документы, подтверждающие право на отсрочку. Заявление рассматривается в ТЦК, после чего принимается решение о ее предоставлении или отказе.

Некоторые категории граждан, в частности студенты, лица с инвалидностью и многодетные родители, могут подать заявку на отсрочку через приложение "Резерв+". Для этого нужно авторизоваться в приложении и выбрать соответствующий пункт меню. Система обработает предоставленную информацию и сообщит о результате рассмотрения заявления.

Стоит помнить, что отсрочка имеет ограниченный срок действия и требует периодического продления. Проверить статус отсрочки можно с помощью приложения "Резерв+".

Напомним, экс-советник Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины заявил, что в стране могут вскоре снизить мобилизационный возраст.

Впрочем, некоторых лиц моложе 25 лет уже могут мобилизовать - юристы объяснили, при каких условиях это возможно.