Деякі категорії військовозобов'язаних у 2025 році мають право на відстрочку від служби і треба знати всі нюанси для її отримання

Військовозобов'язані в ТЦК. Ілюстративне фото: УНІАН

В Україні триває загальна мобілізація, але деякі категорії військовозобов'язаних мають право на отримання відстрочки. Для цього необхідно подати відповідну заявку або через додаток "Резерв+", або звернутися до територіального центру комплектування (ТЦК).

Про нюанси процедури отримання відстрочки повідомляє "24 Канал".

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Право на відстрочку надається за певними умовами. Військовозобов'язаний може звернутися до ТЦК, пред'явивши паспорт, військовий квиток та документи, що підтверджують право на відстрочку. Заява розглядається в ТЦК, після чого приймається рішення про її надання чи відмову.

Деякі категорії громадян, зокрема студенти, особи з інвалідністю та багатодітні батьки, можуть подати заявку на відстрочку через додаток "Резерв+". Для цього потрібно авторизуватися в додатку та вибрати відповідний пункт меню. Система опрацює надану інформацію та повідомить про результат розгляду заяви.

Варто пам'ятати, що відстрочка має обмежений термін дії і потребує періодичного продовження. Перевірити статус відстрочки можна за допомогою додатку "Резерв+".

Нагадаємо, ексрадник Головнокомандувача Збройних Сил України заявив, що в країні можуть незабаром знизити мобілізаційний вік.

Втім, деяких осіб молодше 25 років вже можуть мобілізувати — юристи пояснили, за яких умов це можливо.