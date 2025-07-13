Кто может автоматически оформить отсрочку в приложении "Резерв+"

Отсрочка в "Резерв+". Фото: Минобороны Украины

Некоторые граждане могут оформить отсрочку от мобилизации автоматически. Такая функция доступна в приложении "Резерв+".

Об этом сообщили в Волынском областном ТЦК и СП.

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Для кого доступна автоматическая отсрочка в "Резерв+"

Получить отсрочку могут те, кто состоит в браке с военнослужащим или имеет общего с защитником Украины ребенка в возрасте до 18 лет. Право на получение автоматической отсрочки для таких граждан предусматривается Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Как обновить статус в "Резерв+", если там нет данных о военной службе:

открыть приложение;

перейти в раздел "Меню" — "Исправить данные онлайн";

подать запрос "Я уже военный";

после обновления статуса подать запрос на отсрочку повторно.

Как обновить данные через "Армия+":

авторизоваться в системе;

на странице "Мы не нашли данных о вашей военной службе" нажать "Я точно действующий" военный;

заполнить необходимые данные;

после подтверждения статуса вернуться в "Резерв+" и снова подать заявление на отсрочку.

Напомним, во время автоматической постановки на воинский учет могут возникать проблемы с данными. В МОН объяснили, как в таком случае действовать.

Также мы сообщали, что на сайте приложения "Армия+" появилась инструкция касательно перевода военных на другое место службы. Защитникам Украины предлагают пройти небольшой тест.