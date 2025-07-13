Кто может автоматически оформить отсрочку в приложении "Резерв+"

Отсрочка в "Резерв+" — кто может получить автоматически
Некоторые граждане могут оформить отсрочку от мобилизации автоматически. Такая функция доступна в приложении "Резерв+".
Об этом сообщили в Волынском областном ТЦК и СП.
Для кого доступна автоматическая отсрочка в "Резерв+"
Получить отсрочку могут те, кто состоит в браке с военнослужащим или имеет общего с защитником Украины ребенка в возрасте до 18 лет. Право на получение автоматической отсрочки для таких граждан предусматривается Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
Как обновить статус в "Резерв+", если там нет данных о военной службе:
- открыть приложение;
- перейти в раздел "Меню" — "Исправить данные онлайн";
- подать запрос "Я уже военный";
- после обновления статуса подать запрос на отсрочку повторно.
Как обновить данные через "Армия+":
- авторизоваться в системе;
- на странице "Мы не нашли данных о вашей военной службе" нажать "Я точно действующий" военный;
- заполнить необходимые данные;
- после подтверждения статуса вернуться в "Резерв+" и снова подать заявление на отсрочку.
Напомним, во время автоматической постановки на воинский учет могут возникать проблемы с данными. В МОН объяснили, как в таком случае действовать.
Также мы сообщали, что на сайте приложения "Армия+" появилась инструкция касательно перевода военных на другое место службы. Защитникам Украины предлагают пройти небольшой тест.
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