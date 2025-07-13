Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Отсрочка в "Резерв+" — кто может получить автоматически

Отсрочка в "Резерв+" — кто может получить автоматически

Ua ru
Дата публикации 13 июля 2025 04:30
Кто может автоматически оформить отсрочку в приложении "Резерв+"
Отсрочка в "Резерв+". Фото: Минобороны Украины

Некоторые граждане могут оформить отсрочку от мобилизации автоматически. Такая функция доступна в приложении "Резерв+".

Об этом сообщили в Волынском областном ТЦК и СП.

Реклама
Читайте также:

Для кого доступна автоматическая отсрочка в "Резерв+"

Получить отсрочку могут те, кто состоит в браке с военнослужащим или имеет общего с защитником Украины ребенка в возрасте до 18 лет. Право на получение автоматической отсрочки для таких граждан предусматривается Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Как обновить статус в "Резерв+", если там нет данных о военной службе:

  • открыть приложение;
  • перейти в раздел "Меню" — "Исправить данные онлайн";
  • подать запрос "Я уже военный";
  • после обновления статуса подать запрос на отсрочку повторно.

Как обновить данные через "Армия+":

  • авторизоваться в системе;
  • на странице "Мы не нашли данных о вашей военной службе" нажать "Я точно действующий" военный;
  • заполнить необходимые данные;
  • после подтверждения статуса вернуться в "Резерв+" и снова подать заявление на отсрочку.

Напомним, во время автоматической постановки на воинский учет могут возникать проблемы с данными. В МОН объяснили, как в таком случае действовать.

Также мы сообщали, что на сайте приложения "Армия+" появилась инструкция касательно перевода военных на другое место службы. Защитникам Украины предлагают пройти небольшой тест.

военный призыв мобилизация отсрочка военнообязанные резерв
Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации