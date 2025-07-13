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Відстрочка в "Резерв+" — хто може отримати автоматично

Ua ru
Дата публікації: 13 липня 2025 04:30
Хто може автоматично оформити відстрочку в застосунку "Резерв+"
Відстрочка в "Резерв+". Фото: Міноборони України

Деякі громадяни можуть оформити відстрочку від мобілізації автоматично. Така функція доступна в застосунку "Резерв+".

Про про це повідомили у Волинському обласному ТЦК та СП.

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Для кого доступна автоматична відстрочка в "Резерв+"

Отримати відстрочку можуть ті, хто перебуває у шлюбі з військовослужбовцем або має спільну із захисником України дитину віком до 18 років. Право на отримання автоматичної відстрочки для таких громадян передбачається Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Як оновити статус у "Резерв+", якщо там немає даних про військову службу:

  • відкрити застосунок;
  • перейти в розділ "Меню" — "Виправити дані онлайн";
  • подати запит "Я вже військовий";
  • після оновлення статусу подати запит на відстрочку повторно.

Як оновити дані через "Армія+":

  • авторизуватися в затосунку;
  • на сторінці "Ми не знайшли даних про вашу військову службу" натиснути "Я точно чинний" військовий;
  • заповнити необхідні дані;
  • після підтвердження статусу повернутися в "Резерв+" і знову подати заяву на відстрочку.

Нагадаємо, під час автоматичної постановки на військовий облік можуть виникати проблеми з даними. У МОН пояснили, як у такому разі діяти.

Також ми повідомляли, що на сайті застосунку "Армія+" з'явилася інструкція щодо переведення військових на інше місце служби. Захисникам України пропонують пройти невеликий тест.

військовий призов мобілізація відстрочка військовозобов'язані резерв
Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
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