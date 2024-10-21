Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Отсрочка в Украине — на какой период выдается и как часто нужно обновлять arrow

Отсрочка в Украине — на какой период выдается и как часто нужно обновлять

21 октября 2024 01:30
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Мобилизация в Украине — как часто нужно обновлять отсрочку
Оформление документов в ТЦК Фото: Винницкий ТЦК
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

В 2024 году военнообязанные граждане Украины столкнулись с непростой ситуацией с отсрочками от мобилизации. Дело в том, что их нужно обновлять каждые три места.

Об этом сообщает информационный портал "Хвиля".

Читайте также:

Когда и как нужно обновлять отсрочку

Люди, которые имели право на отсрочку и подали необходимые документы весной, получили ее только до 12 августа. Причиной этого является то, что отсрочку обычно дают на 90 дней. После 12 августа люди снова были вынуждены подавать документы.

Согласно новому указу президента Украины, следующий срок отсрочки действует до 9 ноября.

Пока законы остаются без изменений, эту процедуру придется выполнять регулярно. Лица, подавшие документы после 12 августа, как мы указали выше, имеют отсрочку до 9 ноября. Для ее продления необходимо повторно обратиться в территориальный центр комплектования — лично или онлайн. Однако отметим, что автоматическое продолжение в онлайн-формате пока не заработало, хотя и были обещания.

Отметим, что у некоторых групп граждан, например, имеющих инвалидность, могут быть особые условия получения отсрочки.

Напомним, что в воскресенье, 20 октября, пропала возможность забронировать работников от мобилизации через портал "Дія". Это решение связано с проведением аудита забронированных военнообязанных.

Также мы сообщали, что в Украине продолжается всеобщая мобилизация военнообязанных в ряды войска. Теперь рекрутинг и подписание контракта с ВСУ можно будет осуществить через приложение "Резерв+".

ТЦК и СП отсрочка мобилизация война в Украине документы

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Срочная новость

01:56 РФ ударила по Харькову — прокуратора уточнила последствия атаки

01:55 В Кривом Роге возросло количество пострадавших от ракетного удара, — Вилкул

01:32 Житель Полтавщины уклонился от мобилизации — как его наказал суд

01:30 Отсрочка в Украине — на какой период выдается и как часто нужно обновлять

00:29 В Киеве слышны взрывы

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины - 80x80

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

00:12 В Киеве и ряде других областей объявили воздушную тревогу — какая опасность

00:02 Выборы президента Молдовы завершены — кто побеждает

20 октября 2024

23:58 В трех районах Харькова нет света — мэр города об атаке РФ

23:53 На Киевщине руководитель склада разворовал стройматериалов на 1,5 млн грн — какое решение принял суд

23:44 Источник сообщил, что Шахтер продлил контракт с Криськивым

Срочная новость

01:56 РФ ударила по Харькову — прокуратора уточнила последствия атаки

01:55 В Кривом Роге возросло количество пострадавших от ракетного удара, — Вилкул

01:32 Житель Полтавщины уклонился от мобилизации — как его наказал суд

01:30 Отсрочка в Украине — на какой период выдается и как часто нужно обновлять

00:29 В Киеве слышны взрывы

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины - 80x80

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

00:12 В Киеве и ряде других областей объявили воздушную тревогу — какая опасность

00:02 Выборы президента Молдовы завершены — кто побеждает

20 октября 2024

23:58 В трех районах Харькова нет света — мэр города об атаке РФ

23:53 На Киевщине руководитель склада разворовал стройматериалов на 1,5 млн грн — какое решение принял суд

23:44 Источник сообщил, что Шахтер продлил контракт с Криськивым

18:49 Рейды ТЦК в кафе, ресторанах и на Дерибасовской — что говорят одесситы

16:42 Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

17 октября 2024
Эксклюзив

20:57 Сколько украинцев страдают от стрессовых расстройств — шокирующая цифра от врача

16 октября 2024

06:40 Сколько стоит латунь в Украине — цены на цветные металлы в октябре

Новость с видео

06:08 Баллы и новая система начислений — что готовят украинцам в пенсионной реформе

15 октября 2024
Эксклюзив

19:43 Картофель по 30 только начало — как изменятся цены на продукты в Украине

Новость с фото

06:43 Убийство или самоубийство — при каких обстоятельствах 65 лет назад умер Степан Бандера

06:40 Цены на алюминий продолжают расти — сколько стоят цветные металлы в октябре

06:07 В НАТО по частям и удары вглубь РФ — итоги западного турне Зеленского

14 октября 2024
Эксклюзив

19:04 Тест ДНК не причина — почему не признают отцовство погибшего военного

Text

21:54 Кривонос ответил, есть ли у Украины возможности для восстановления ядерного потенциала

19 октября 2024
Text

18:56 Стефанишина ответила, требуют ли от Украины снизить мобилизационный возраст

Text

12:23 Командование ВСУ и ТЦК упрощают получение помощи семьям погибших бойцов

Text

00:07 Юрист объяснил, как происходит обмен телами павших между Украиной и Россией

18 октября 2024
Text

23:47 Экономист объяснил, почему Украине не стоит совершать транзит газа из России

Text

19:56 Нардеп заявил, что прокуроры с инвалидностью не могут занимать этот пост

Text

17:52 Когда военные КНДР вступят в войну и саммит НАТО — эфир Вечер.

Text

17:09 Андрющенко сообщил, где и когда РФ может начать новое наступление

Text

13:02 Визит Байдена в Германию и мобилизация женщин — эфир День.LIVE

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины - 80x80

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

Text

12:52 Украина передала России ядерное оружие на сумму 500 млрд дол, — экс-министр природы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:00 Россиянин с украинским паспортом — куда исчез сценарист "Квартала" Валерий Жидков

9 октября 2024

17:29 Мобилизация мужчин 50+ — что изменилось в октябре

8 октября 2024

10:32 Зарплаты военных снизятся в октябре — почему и на сколько

7 октября 2024

07:50 Как умер Майкл Джексон — новый взгляд после скандала с P. Diddy

11 октября 2024

10:13 Более 30 пострадавших и погибшие — в ГСЧС показали последствия ДТП возле Львова

14 октября 2024

19:10 Нардеп назвал количество украинцев, до сих пор не обновивших свои данные в ТЦК

15 октября 2024

07:21 ВВК сочла призывника годным, но суд не согласился — в чем причина

10 октября 2024

08:00 Единовременная денежная помощь в 6,6 тыс. грн — кто сможет получить

12 октября 2024

16:12 Штраф за отсутствие военного билета — какую сумму взимают

17 октября 2024

05:19 Змея вознаградит сильных и мудрых — что принесет 2025 год всем знакам Зодиака