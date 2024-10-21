Мобилизация в Украине — как часто нужно обновлять отсрочку

Оформление документов в ТЦК Фото: Винницкий ТЦК

В 2024 году военнообязанные граждане Украины столкнулись с непростой ситуацией с отсрочками от мобилизации. Дело в том, что их нужно обновлять каждые три места.

Об этом сообщает информационный портал "Хвиля".

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Когда и как нужно обновлять отсрочку

Люди, которые имели право на отсрочку и подали необходимые документы весной, получили ее только до 12 августа. Причиной этого является то, что отсрочку обычно дают на 90 дней. После 12 августа люди снова были вынуждены подавать документы.

Согласно новому указу президента Украины, следующий срок отсрочки действует до 9 ноября.

Пока законы остаются без изменений, эту процедуру придется выполнять регулярно. Лица, подавшие документы после 12 августа, как мы указали выше, имеют отсрочку до 9 ноября. Для ее продления необходимо повторно обратиться в территориальный центр комплектования — лично или онлайн. Однако отметим, что автоматическое продолжение в онлайн-формате пока не заработало, хотя и были обещания.

Отметим, что у некоторых групп граждан, например, имеющих инвалидность, могут быть особые условия получения отсрочки.

Напомним, что в воскресенье, 20 октября, пропала возможность забронировать работников от мобилизации через портал "Дія". Это решение связано с проведением аудита забронированных военнообязанных.

Также мы сообщали, что в Украине продолжается всеобщая мобилизация военнообязанных в ряды войска. Теперь рекрутинг и подписание контракта с ВСУ можно будет осуществить через приложение "Резерв+".