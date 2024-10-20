Мобілізація в Україні - Умєров розповів, як закон вплинув на темпи поповнення ЗСУ

Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: РБК-Україна

У травні 2024 року в Україні набув чинності закон про мобілізацію. Після його ухвалення темпи поповнення армії стали більшими, і практично кожен десятий громадянин добровільно вступає до лав Сил оборони України.

Про це в інтерв'ю Fox News Digital заявив український міністр оборони Рустем Умєров.

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"З моменту ухвалення закону про мобілізацію навесні цього року ми збільшили мобілізаційні показники у два з половиною рази. Дванадцять відсотків військовослужбовців добровільно вступають до лав армії завдяки новій системі призову", — заявив Умєров.

Крім того глава Міноборони України додав, що мета закону полягала у тому, аби зроби процес призову до армії більш ефективним і прозорим. Він підкреслив, що позитивні показники свідчать про те, що українців готові "захищати свою землю зі зброєю в руках".

Видання Fox News додало, що мобілізація в Україні відбувається відповідно до планів, які розробив український уряд.

Нагадаємо, днями раніше Рустем Умєров заявив, що партнери не дорікають Україні щодо мобілізаційного віку. Вони лише цікавляться тим, чому країна не призиває чоловіків віком 18-25 років.

Також ми писали, що за словами міністра оборони України, 20 % боєприпасів у зоні бойових дій не спрацьовують після їх застосування. Проте тепер знайдено спосіб використовувати їх на користь Сил оборони.