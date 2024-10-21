Мобілізація в Україні — як часто потрібно оновлювати відстрочку.

Відстрочка в Україні — на який період видається та як часто треба оновлювати
У 2024 році військовозобов'язані громадяни України зіткнулися з непростою ситуацією з відстрочками від мобілізації. Справа в тому, що їх треба оновлювати кожні три місця.
Про це повідомляє інформаційний портал "Хвиля".
Коли та як треба оновлювати відстрочку
Ті люди, які мали право на відстрочку та подали необхідні документи навесні, отримали її лише до 12 серпня. Причиною цього є те, що відстрочку зазвичай дають на 90 днів. Тож після 12 серпня люди знову були вимушені подавати документи.
Згідно з новим указом президента України, наступний термін відстрочки дії до 9 листопада.
Поки закони залишаються без змін, цю процедуру доведеться виконувати регулярно. Особи, які подали документи після 12 серпня, як ми вказали вище, наразі мають відстрочку до 9 листопада. Для її продовження необхідно повторно звернутися до територіального центру комплектування — особисто або онлайн. Однак зазначимо, що автоматичне продовження в онлайн форматі поки що не запрацювало, хоча й були обіцянки.
Зазначимо, що у деяких груп громадян, наприклад тих, які мають інвалідність, можуть бути особливі умови отримання відстрочки.
Нагадаємо, що у неділю, 20 жовтня, зникла можливість забронювати працівників від мобілізації через портал "Дія". Це рішення пов’язане з проведенням аудиту заброньованих військовозобов’язаних.
Також ми повідомляли, що в Україні триває загальна мобілізація військовозобов'язаних до лав війська. Тепер рекрутинг та підписання контракту із ЗСУ можна буде здійснити через застосунок "Резерв+".
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