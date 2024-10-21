Мобілізація в Україні — як часто потрібно оновлювати відстрочку.

Оформлення документів у ТЦК. Фото: Вінницький ТЦК

У 2024 році військовозобов'язані громадяни України зіткнулися з непростою ситуацією з відстрочками від мобілізації. Справа в тому, що їх треба оновлювати кожні три місця.

Про це повідомляє інформаційний портал "Хвиля".

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Коли та як треба оновлювати відстрочку

Ті люди, які мали право на відстрочку та подали необхідні документи навесні, отримали її лише до 12 серпня. Причиною цього є те, що відстрочку зазвичай дають на 90 днів. Тож після 12 серпня люди знову були вимушені подавати документи.

Згідно з новим указом президента України, наступний термін відстрочки дії до 9 листопада.

Поки закони залишаються без змін, цю процедуру доведеться виконувати регулярно. Особи, які подали документи після 12 серпня, як ми вказали вище, наразі мають відстрочку до 9 листопада. Для її продовження необхідно повторно звернутися до територіального центру комплектування — особисто або онлайн. Однак зазначимо, що автоматичне продовження в онлайн форматі поки що не запрацювало, хоча й були обіцянки.

Зазначимо, що у деяких груп громадян, наприклад тих, які мають інвалідність, можуть бути особливі умови отримання відстрочки.

Нагадаємо, що у неділю, 20 жовтня, зникла можливість забронювати працівників від мобілізації через портал "Дія". Це рішення пов’язане з проведенням аудиту заброньованих військовозобов’язаних.

Також ми повідомляли, що в Україні триває загальна мобілізація військовозобов'язаних до лав війська. Тепер рекрутинг та підписання контракту із ЗСУ можна буде здійснити через застосунок "Резерв+".