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Отсрочка от мобилизации из-за депрессии — адвокат оценил возможность

20 марта 2024 13:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Отсрочка от мобилизации из-за депрессии — адвокат оценил возможность
Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ХОТЦК и СП/Facebook
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Некоторую категорию военнообязанных интересует, могут ли они получить отсрочку, если проходят повторный курс лечения от депрессии.

На этот вопрос ответил адвокат Юрий Айвазян.

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Отсрочка из-за депрессии

Айвазян подчеркнул, что возможность получения отсрочки от мобилизации из-за лечения депрессии зависит от решения ВВК.

"Если Вы в связи с состоянием своего здоровья нуждаетесь в лечении возможно последняя предоставит Вам временную непригодность", — добавил адвокат.

Симптомы депрессии:

  1. Грустное настроение и подавленность;
  2. Потеря интереса или удовольствия в привычных занятиях или хобби;
  3. Изменения в аппетите;
  4. Проблемы со сном; 
  5. Потеря энергии или чувство усталости даже при небольших физических усилиях;
  6. Чувство беспомощности;
  7. Пониженная концентрация или трудность при принятии решений;
  8. Поведенческие изменения;
  9. Мысли о смерти или самоубийстве.

Напомним, если человек после вручения повестки в рамках общей мобилизации в Украине не приходит в территориальный центр комплектования и социальной поддержки три или более раз, то рассматривается вариант, который, по решению суда, может подаваться в розыск. Такое заявление сделал член Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки народный депутат Вадим Ивченко.

Также повестки военнообязанным вправе вручать не только работники Территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

украинцы
Украина
депрессия
мобилизация
повестки
отсрочка
ВВК
адвокат

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