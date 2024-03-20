Отсрочка от мобилизации из-за депрессии — адвокат оценил возможность
В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Некоторую категорию военнообязанных интересует, могут ли они получить отсрочку, если проходят повторный курс лечения от депрессии.
На этот вопрос ответил адвокат Юрий Айвазян.
Отсрочка из-за депрессии
Айвазян подчеркнул, что возможность получения отсрочки от мобилизации из-за лечения депрессии зависит от решения ВВК.
"Если Вы в связи с состоянием своего здоровья нуждаетесь в лечении возможно последняя предоставит Вам временную непригодность", — добавил адвокат.
Симптомы депрессии:
- Грустное настроение и подавленность;
- Потеря интереса или удовольствия в привычных занятиях или хобби;
- Изменения в аппетите;
- Проблемы со сном;
- Потеря энергии или чувство усталости даже при небольших физических усилиях;
- Чувство беспомощности;
- Пониженная концентрация или трудность при принятии решений;
- Поведенческие изменения;
- Мысли о смерти или самоубийстве.
Напомним, если человек после вручения повестки в рамках общей мобилизации в Украине не приходит в территориальный центр комплектования и социальной поддержки три или более раз, то рассматривается вариант, который, по решению суда, может подаваться в розыск. Такое заявление сделал член Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки народный депутат Вадим Ивченко.
Также повестки военнообязанным вправе вручать не только работники Территориальных центров комплектования и социальной поддержки.
Читайте Новини.LIVE!