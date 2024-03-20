Отсрочка от мобилизации из-за депрессии — адвокат оценил возможность

Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ХОТЦК и СП/Facebook

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Некоторую категорию военнообязанных интересует, могут ли они получить отсрочку, если проходят повторный курс лечения от депрессии.

На этот вопрос ответил адвокат Юрий Айвазян.

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Отсрочка из-за депрессии

Айвазян подчеркнул, что возможность получения отсрочки от мобилизации из-за лечения депрессии зависит от решения ВВК.

"Если Вы в связи с состоянием своего здоровья нуждаетесь в лечении возможно последняя предоставит Вам временную непригодность", — добавил адвокат.

Симптомы депрессии:

Грустное настроение и подавленность; Потеря интереса или удовольствия в привычных занятиях или хобби; Изменения в аппетите; Проблемы со сном; Потеря энергии или чувство усталости даже при небольших физических усилиях; Чувство беспомощности; Пониженная концентрация или трудность при принятии решений; Поведенческие изменения; Мысли о смерти или самоубийстве.

Напомним, если человек после вручения повестки в рамках общей мобилизации в Украине не приходит в территориальный центр комплектования и социальной поддержки три или более раз, то рассматривается вариант, который, по решению суда, может подаваться в розыск. Такое заявление сделал член Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки народный депутат Вадим Ивченко.

Также повестки военнообязанным вправе вручать не только работники Территориальных центров комплектования и социальной поддержки.