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Відстрочка від мобілізації через депресію — адвокат оцінив можливість

20 березня 2024 13:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Відстрочка від мобілізації через депресію — адвокат оцінив можливість
Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ХОТЦК та СП/Facebook
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Деяку категорію військовозобов'язаних цікавить, чи можуть вони отримати відстрочку, якщо проходять повторний курс лікування від депресії.

На це питання відповів адвокат Юрій Айвазян.

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Відстрочка через депресію

Айвазян наголосив, що можливість отримання відстрочки від мобілізації через лікування від депресії залежить від рішення ВЛК. 

"Якщо Ви у зв'язку зі станом свого здоров'я потребуєте лікування можливо, остання надасть Вам тимчасову непридатність", — додав адвокат.

Симптоми депресії

  1. Сумний настрій та пригнічення.
  2. Втрата інтересу або задоволення в звичних заняттях або хобі.
  3. Зміни в апетиті.
  4. Проблеми зі сном. 
  5. Втрата енергії або відчуття втоми навіть при невеликих фізичних зусиллях.
  6. Почуття безпорадності.
  7. Знижена концентрація або важкість при прийнятті рішень;
  8. Поведінкові зміни.
  9. Думки про смерть або самогубство.

Нагадаємо, якщо людина після вручення повістки в рамках загальної мобілізації в Україні не приходить до територіального центру комплектування та соціальної підтримки три або більше разів, то розглядається варіант, що її за рішенням суду можуть подавати у розшук. Таку заяву зробив член Комітету з питань нацбезпеки, оборони й розвідки, народний депутат Вадим Івченко.

Також повістки військовозобов'язаним мають право вручати не лише працівники Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

українці
Україна
депресія
мобілізація
повістки
відстрочка
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адвокат

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