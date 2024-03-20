Відстрочка від мобілізації через депресію — адвокат оцінив можливість

Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ХОТЦК та СП/Facebook

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Деяку категорію військовозобов'язаних цікавить, чи можуть вони отримати відстрочку, якщо проходять повторний курс лікування від депресії.

На це питання відповів адвокат Юрій Айвазян.

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Айвазян наголосив, що можливість отримання відстрочки від мобілізації через лікування від депресії залежить від рішення ВЛК.

"Якщо Ви у зв'язку зі станом свого здоров'я потребуєте лікування можливо, остання надасть Вам тимчасову непридатність", — додав адвокат.

Симптоми депресії

Сумний настрій та пригнічення. Втрата інтересу або задоволення в звичних заняттях або хобі. Зміни в апетиті. Проблеми зі сном. Втрата енергії або відчуття втоми навіть при невеликих фізичних зусиллях. Почуття безпорадності. Знижена концентрація або важкість при прийнятті рішень; Поведінкові зміни. Думки про смерть або самогубство.

Нагадаємо, якщо людина після вручення повістки в рамках загальної мобілізації в Україні не приходить до територіального центру комплектування та соціальної підтримки три або більше разів, то розглядається варіант, що її за рішенням суду можуть подавати у розшук. Таку заяву зробив член Комітету з питань нацбезпеки, оборони й розвідки, народний депутат Вадим Івченко.

Також повістки військовозобов'язаним мають право вручати не лише працівники Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.