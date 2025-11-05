Нові зміни в оформлені відстрочки з 1 листопада — чи приймуть у ЦНАП заяву без вас

Черга біля ЦНАП. Фото: Тернопіль 1

З 1 листопада 2025 року в Україні починає діяти новий порядок оформлення відстрочок від мобілізації. Згідно з постановою Кабінету Міністрів №1364 від 24 жовтня, отримати відстрочку тепер можна лише двома способами — через мобільний застосунок "Резерв+" або особисто у Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП). Проте, подати документи без особистої присутності, навіть через адвоката чи представника, заборонено.

Про це попередили юристи юридичної компанії.

Реклама

Читайте також:

ТЦК не приймають заяви на відстрочки — треба йти у ЦНАП

Як пояснюють військові адвокати, головна зміна полягає в тому, що з 1 листопада ТЦК більше не оформлюватимуть відстрочки напряму. Усі заяви проходитимуть через ЦНАП або через "Резерв+", що забезпечить автоматичний обмін даними між адміністративними центрами, ТЦК і реєстром "Оберіг". Це зроблено для прозорості процедури та зменшення ризиків зловживань.

Чи може піти за вас родич, друг або адвокат у ЦНАП для оформлення відстрочки?

Нові правила чітко визначають, що подати документи в ЦНАП має виключно сам військовозобов’язаний. Ні адвокат, ні родич, ні роботодавець не можуть подати заяву замість нього. Представник не має права виконувати жодну дію від імені заявника — навіть за нотаріальною довіреністю.

Якщо громадянин обирає електронний спосіб, наприклад через застосунок "Резерв+", йому потрібно мати верифікований акаунт і подати скановані документи онлайн. Для тих, хто не має такої технічної можливості, є альтернатива. Можливе звернення до будь-якого ЦНАП, незалежно від місця фактичного проживання.

Перелік документів, які подаються для відстрочки, залишається без змін. Це можуть бути довідки про навчання, підтвердження місця роботи, документи про стан здоров’я або інші підстави, визначені законом.

Нагадаємо, вчителі в Україні мають право на отримання відстрочки від мобілізації, проте обов'язкове дотримання певних умов.

Також в Міністерстві цифрової трансформації України назвали кількість громадян, які вже подали заяви на відстрочку через ЦНАП, а не ТЦК.