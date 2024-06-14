Адвокат объяснил, могут ли мобилизовать брата военного

Регистрация военнообязанного в ТЦК. Фото: nbnews.com.ua

В Украине проводится общая мобилизация. Адвокат Андрей Карпенко разъяснил, имеет ли право на отсрочку военный брат.

Об этом он рассказал на сервисе B2BConsult.

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Имеет ли право на отсрочку брат военного

Адвокат подчеркнул, что статус брата-военнослужащего не входит в перечень оснований, дающих право на отсрочку от мобилизации.

"Ваш статус военнообязанного определяется согласно Закону Украины "О воинской обязанности и военной службе". Вы имеете такие же права и обязанности, как другие граждане Украины. Следовательно, то, что ваш брат военнослужащий, не освобождает вас от мобилизации", — отметил Карпенко.

Напомним, гражданам, имеющим отсрочку от мобилизации, предоставленную Министерством экономики, продлят бронирование еще на три месяца автоматически.

Ранее мы писали, что часть находящихся за рубежом военнообязанных украинцев должна вернуться домой и обратиться в территориальные центры комплектования.