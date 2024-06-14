Адвокат пояснив, чи можуть мобілізувати брата військового

Реєстрація військовозобов’язаного у ТЦК. Фото: nbnews.com.ua

В Україні наразі проводиться загальна мобілізація. Адвокат Андрій Карпенко роз’яснив, чи має право на відстрочку брат військового.

Про це він розповів в на сервісі B2BConsult.

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Чи має право на відстрочку брат військового

Адвокат підкреслив, що статус брата-військовослужбовця не входить до переліку підстав, які надають право на відстрочку від мобілізації.

"Ваш статус військовозобов’язаного визначається згідно Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу". Ви маєте такі самі права і обов'язки, як інші громадяни України. Отже, те, що ваш брат військовослужбовець, не звільняє вас від мобілізації", — зазначив Карпенко.

Нагадаємо, громадянам, які мають відстрочку від мобілізації, надану Міністерством економіки, продовжать бронювання ще на три місяці автоматично.

Раніше ми писали, що частина військовозобов’язаних українців, які перебувають за кордоном, має повернутися додому і звернутися до територіальних центрів комплектування.