Порядок оформления отсрочки от мобилизации - что изменится с ноября

Проверка документов для отсрочки. Фото: ГПСУ

С 1 ноября в Украине меняется порядок подачи заявлений на отсрочку от мобилизации. Отныне территориальные центры комплектования больше не будут принимать документы лично.

Об этом сообщает Министерство обороны, передает РБК-Украина.

До конца октября военнообязанные еще могут подать заявления по старому порядку непосредственно в ТЦК.

Однако уже с 1 ноября оформить отсрочку можно будет только через приложение "Резерв+" или в Центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ). В Минобороны уточняют: если после этой даты военнообязанный придет в ТЦК с документами, ему откажут в приеме и посоветуют воспользоваться новыми каналами подачи.

По словам ведомства, нововведение призвано упростить процесс оформления отсрочек и уменьшить нагрузку на работников территориальных центров. В то же время изменения направлены на цифровизацию процедуры, сокращение бюрократии и очередей, а также минимизацию коррупционных рисков.

Кроме перехода на цифровую форму подачи, часть отсрочек, которую государство может подтвердить через существующие реестры и неизменные данные, будет продлеваться автоматически — без необходимости подавать заявления, справки или посещать ТЦК.

Поэтому всем, кто планирует оформить отсрочку, стоит сделать это до конца октября или подготовиться к новым способам подачи документов через "Резерв+" или ЦПАУ.

