Україна
Головна Мобілізація Відстрочка від мобілізації — що зміниться в Україні у листопаді

Відстрочка від мобілізації — що зміниться в Україні у листопаді

Ua ru
Дата публікації: 25 жовтня 2025 19:11
Оновлено: 19:11
Порядок оформлення відстрочки від мобілізації - що зміниться з листопада
Перевірка документів для відстрочки. Фото: ДПСУ

З 1 листопада в Україні змінюється порядок подання заяв на відстрочку від мобілізації. Відтепер територіальні центри комплектування більше не прийматимуть документи особисто.

Про це повідомляє Міністерство оборони, передає РБК-Україна.

Порядок оформлення відстрочки від мобілізації

До кінця жовтня військовозобов’язані ще можуть подати заяви за старим порядком безпосередньо у ТЦК.

Проте вже з 1 листопада оформити відстрочку можна буде лише через застосунок "Резерв+" або у Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП). У Міноборони уточнюють: якщо після цієї дати військовозобов’язаний прийде до ТЦК із документами, йому відмовлять у прийомі та порадять скористатися новими каналами подачі.

За словами відомства, нововведення покликане спростити процес оформлення відстрочок та зменшити навантаження на працівників територіальних центрів. Водночас зміни спрямовані на цифровізацію процедури, скорочення бюрократії та черг, а також мінімізацію корупційних ризиків.

Окрім переходу на цифрову форму подачі, частина відстрочок, яку держава може підтвердити через існуючі реєстри та незмінні дані, буде продовжуватися автоматично — без необхідності подавати заяви, довідки чи відвідувати ТЦК.

Тож усім, хто планує оформити відстрочку, варто зробити це до кінця жовтня або підготуватися до нових способів подання документів через "Резерв+" чи ЦНАП.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що громадянин, який отримав відстрочку від мобілізації для догляду за близьким родичем, може не з'являтися до ТЦК для продовження відстрочки.

Також ми інформували, в якому випадку відстрочку не продовжать автоматично.

