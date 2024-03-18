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Отсрочка от мобилизации — в Украине растет спрос на фиктивные браки с инвалидами

18 марта 2024 11:17
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Отсрочка от мобилизации — в Украине растет спрос на фиктивные браки с инвалидами
Регистрация брака. Фото: pixnio.com
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Украине наблюдается значительный интерес к организации фиктивных браков, особенно среди мужчин мобилизационного возраста, стремящихся уехать за границу. Для этого используются услуги так называемых "свах", способствующих заключению браков с женщинами, имеющими инвалидность.

Об этом сообщило издание NGL.media в пятницу, 15 марта.

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Посредники, специализирующиеся на организации фиктивных браков, часто действуют в тени, предложив себе нишу на этом подпольном рынке.

По информации NGL.media, лица, вовлеченные в эти операции, могут зарабатывать от 1,5 до 7 тысяч долларов за каждый удачно организованный брак. Стоимость услуг этих "свах" обычно требует предоплату от трех до пяти тысяч гривен, хотя иногда эта цифра может достигать и 11 тысяч.

Главная часть оплаты, варьирующаяся в пределах от 1,5 до 7 тысяч долларов в зависимости от условий сделки, выплачивается клиентом после того, как он пересекает границу.

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Переписка со свахой. Фото: скриншот
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Переписка со свахой. Фото: скриншот

Фиктивные браки ради отсрочки от мобилизации — что говорят юристы

В социальных сетях, в частности в Facebook и Telegram, существует множество групп, сосредоточенных на тематике фиктивных браков, где регулярно появляются объявления о поиске партнеров для таких отношений.

Согласно действующему законодательству Украины наличие близкого родственника с инвалидностью может служить законным основанием для получения освобождения от военной службы или отсрочки мобилизации, а также для выезда за границу.

Юристы отмечают, что на практике многие мужчины мобилизационного возраста используют эту возможность для увольнения со службы или как причину для выезда за границу, нередко служа сопровождающими лицами для людей с инвалидностью.

Мужчины злоупотребляют системой "Брак вслепую"

По данным Министерства социальной политики Украины, количество граждан с инвалидностью в стране превышает три миллиона человек. Это создает теоретическую возможность для многочисленных случаев злоупотреблений системой, когда мужчинам предлагают "браки вслепую" за финансовое вознаграждение, позволяющее им либо избежать службы, либо легитимно уехать за границу.

В отдельных случаях, когда такие фиктивные пары пытаются уехать за границу, украинские пограничники задерживают их, иногда получая от них признание истинной цели их брака, хотя детали допроса обычно не разглашаются.

Напомним, мы сообщали, можно ли зарегистрировать брак без передачи данных в ТЦК.

Тем временем глава Адвокатского объединения Кравец и партнеры адвокат Ростислав Кравец рассказал, можно ли отказаться от мобилизации и какие последствия это будет иметь.

свадьба
военный призыв
инвалидность
военный учет
мобилизация

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