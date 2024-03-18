Відстрочка від мобілізації — в Україні зростає попит на фіктивні шлюби з інвалідами

Реєстрація шлюбу. Фото: pixnio.com

В Україні спостерігається значний інтерес до організації фіктивних шлюбів, особливо серед чоловіків мобілізаційного віку, які прагнуть виїхати за кордон. Для цього використовуються послуги так званих "свах", які сприяють укладанню шлюбів з жінками, що мають інвалідність.

Про це повідомило видання NGL.media у п’ятницю, 15 березня.

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Посередники, які спеціалізуються на організації фіктивних шлюбів, часто діють у тіні, запропонувавши собі нішу на цьому підпільному ринку.

За інформацією NGL.media, особи, залучені до цих операцій, можуть заробляти від 1500 до 7000 доларів за кожен вдало організований шлюб. Вартість послуг цих "свах" зазвичай вимагає передоплату від трьох до п'яти тисяч гривень, хоча інколи ця цифра може сягати і до 11 тисяч.

Головна частина оплати, що варіюється в межах від 1500 до 7000 доларів залежно від умов угоди, виплачується клієнтом після того, як він перетинає кордон.

Листування зі свахою. Фото: скриншот

Листування зі свахою. Фото: скриншот

Фіктивні шлюби заради відстрочки від мобілізації — що кажуть юристи

В соціальних мережах, зокрема в Facebook та Telegram, існує багато груп, які зосереджені на тематиці фіктивних шлюбів, де регулярно з’являються оголошення про пошук партнерів для таких відносин.

Згідно з чинним законодавством України, наявність близького родича з інвалідністю може слугувати законною підставою для отримання звільнення від військової служби або відтермінування мобілізації, а також для виїзду за кордон.

Юристи відзначають, що на практиці багато чоловіків мобілізаційного віку використовують цю можливість для звільнення зі служби або як причину для виїзду за кордон, нерідко слугуючи супроводжуючими особами для людей з інвалідністю.

Чоловіки зловживають системою "Шлюб наосліп"

За даними Міністерства соціальної політики України, кількість громадян з інвалідністю в країні перевищує три мільйони осіб. Це створює теоретичну можливість для численних випадків зловживань системою, коли чоловікам пропонують "шлюби наосліп" за фінансову винагороду, що дозволяє їм або уникнути служби, або легітимно виїхати за кордон.

В окремих випадках, коли такі фіктивні пари намагаються виїхати за кордон, українські прикордонники затримують їх, іноді отримуючи від них зізнання про справжню мету їхнього шлюбу, хоча деталі допиту зазвичай не розголошуються.

Нагадаємо, ми повідомляли, чи можна зареєструвати шлюб без передачі даних в ТЦК.

Тим часом голова Адвокатського об’єднання Кравець і партнери адвокат Ростислав Кравець розповів, чи можна відмовитися від мобілізації та які наслідки це матиме.