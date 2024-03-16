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Отсрочка от мобилизации — с какими болезнями можно получить освобождение от службы

16 марта 2024 14:46
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Мобилизация в Украине — с какими диагнозами можно получить отсрочку или вообще не пойти в ряды ВСУ
Военные на вокзале. Фото: Константин и Влада Либеровы
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Во время мобилизации в Украине военнообязанные мужчины могут получить отсрочку или полное освобождение от службы на законных основаниях В частности, освободить от мобилизации могут граждан, у которых диагностировали заболевания нервной системы и расстройства психики.

Об этом сообщает издание OBOZ.UA.

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Согласно приказу Минобороны №490 от 18 августа 2023 года "Об утверждении изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины", перечень заболеваний, с которыми не принимали в армию, существенно сократился.

Что касается заболеваний нервной системы, основанием для отсрочки или полного освобождения от службы являются следующие диагнозы:

  • быстро прогрессирующие, со значительными нарушениями функций воспалительные заболевания ЦНС (менингит, энцефалит, миелит, энцефаломиелит, внутричерепной и внутризвоночной абсцесс);
  • прогрессирующие, со значительными нарушениями функций, системные атрофии, церебральный паралич, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, все виды дистонии, кроме вегетососудистой;
  • эпилепсия при наличии частых эпилептических приступов или выраженных психических расстройств;
  • быстро прогрессирующие со значительными нарушениями функций болезни периферической нервной системы.

Кроме того, основанием для признания лица непригодным к мобилизации являются следующие диагнозы:

  • резко выраженные стойкие психические расстройства;
  • расстройства психики и поведения вследствие употребления психоактивных веществ: алкоголя или наркотиков (синдром зависимости с резкими, стойкими психическими расстройствами);
  • шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства, аффективные расстройства с часто повторяющимися фазами;
  • невротические расстройства с резко выраженными, стойкими болезненными проявлениями;
  • резко выраженные поведенческие расстройства со склонностью к повторным длительным декомпенсациям или патологическим реакциям.

Что еще нужно знать

Напомним, Верховная Рада Украины готовит новый законопроект по мобилизации ко второму чтению, которое предварительно может состояться в начале апреля. Среди предлагаемых изменений расширение категорий мужчин, которых можно будет мобилизовать. Соответственно, они должны стать на военный учет.

Мы также писали, что в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки объяснили моменты, когда может угрожать уголовная ответственность за отказ от повестки. Там заявили, что это зависит от вида повестки.

ВСУ
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