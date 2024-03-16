Мобилизация в Украине — с какими диагнозами можно получить отсрочку или вообще не пойти в ряды ВСУ

Отсрочка от мобилизации — с какими болезнями можно получить освобождение от службы
Во время мобилизации в Украине военнообязанные мужчины могут получить отсрочку или полное освобождение от службы на законных основаниях В частности, освободить от мобилизации могут граждан, у которых диагностировали заболевания нервной системы и расстройства психики.
Об этом сообщает издание OBOZ.UA.
С какими болезнями не мобилизуют
Согласно приказу Минобороны №490 от 18 августа 2023 года "Об утверждении изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины", перечень заболеваний, с которыми не принимали в армию, существенно сократился.
Что касается заболеваний нервной системы, основанием для отсрочки или полного освобождения от службы являются следующие диагнозы:
- быстро прогрессирующие, со значительными нарушениями функций воспалительные заболевания ЦНС (менингит, энцефалит, миелит, энцефаломиелит, внутричерепной и внутризвоночной абсцесс);
- прогрессирующие, со значительными нарушениями функций, системные атрофии, церебральный паралич, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, все виды дистонии, кроме вегетососудистой;
- эпилепсия при наличии частых эпилептических приступов или выраженных психических расстройств;
- быстро прогрессирующие со значительными нарушениями функций болезни периферической нервной системы.
Кроме того, основанием для признания лица непригодным к мобилизации являются следующие диагнозы:
- резко выраженные стойкие психические расстройства;
- расстройства психики и поведения вследствие употребления психоактивных веществ: алкоголя или наркотиков (синдром зависимости с резкими, стойкими психическими расстройствами);
- шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства, аффективные расстройства с часто повторяющимися фазами;
- невротические расстройства с резко выраженными, стойкими болезненными проявлениями;
- резко выраженные поведенческие расстройства со склонностью к повторным длительным декомпенсациям или патологическим реакциям.
Что еще нужно знать
Напомним, Верховная Рада Украины готовит новый законопроект по мобилизации ко второму чтению, которое предварительно может состояться в начале апреля. Среди предлагаемых изменений расширение категорий мужчин, которых можно будет мобилизовать. Соответственно, они должны стать на военный учет.
Мы также писали, что в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки объяснили моменты, когда может угрожать уголовная ответственность за отказ от повестки. Там заявили, что это зависит от вида повестки.
Читайте Новини.LIVE!