С 1 декабря 2024 года действуют новые правила бронирования и получения отсрочок

Мобилизированные украинцы. Иллюстративное фото: УНИАН

Отсрочки от мобилизации для военнообязанных, предоставленные Министерством экономики Украины или через приложение "Дія", утратят силу 28 февраля 2025 года.

Об этом Суспільному сообщила Полина Кравченко, начальница группы коммуникаций областного ТЦК Кировоградщины.

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С сегодняшнего дня, 1 декабря 2024 года, все бронирования будут осуществляться через приложение "Дія". Также будет проходить ежемесячный мониторинг предприятий и организаций, чтобы они соответствовали всем критериям.

по истечении срока ее действия;

если предприятие прекращает производство товаров или услуг для Вооруженных Сил;

лишение предприятия статуса критически важного;

ликвидация органа государственной власти или учреждения;

увольнение работника или временное прекращение действия трудового договора с военнообязанным.

Сейчас для бронирования работник должен получать не менее 20 тысяч гривен в месяц. Кроме того он должен подтвердить актуальность своих данных и сообщить, что не находится в розыске.

Ранее мы писали, что в Минобразования сообщили об обнаружении и устранении массовых попыток злоупотребления системой высшего образования с целью уклонения от мобилизации.

Напомним, представитель Николаевского ТЦК рассказал о последствиях неприбытия военнообязанного по повестке. Такое нарушение карается штрафом в размере 15-25,5 тысяч гривен, который необходимо оплатить в течение 15 дней.