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Відстрочки від мобілізації "згорять" — кому треба переоформлювати

1 грудня 2024 01:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
З 1 грудня 2024 року діють нові правила бронювання та отримання відстрочок
Мобілізовані українці. Ілюстративне фото: УНІАН
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Відстрочки від мобілізації для військовозобов’язаних, надані Міністерством економіки України або через застосунок "Дія", втратять чинність 28 лютого 2025 року. До цього терміну підприємства мають оновити процес бронювання своїх працівників. 

Про це Суспільному повідомила Поліна Кравченко, начальниця групи комунікацій обласного ТЦК Кіровоградщини. 

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Відсьогодні, 1 грудня 2024 року, усі бронювання будуть здійснюватися через застосунок "Дія". Також відбуватиметься щомісячний моніторинг підприємств та організацій, щоб вони відповідали всім критеріям. За словами Поліни Кравченко, згідно з новими правилами, відстрочку скасують у кількох випадках:

  • по закінченню терміну її дії;
  • якщо підприємство припиняє виробництво товарів або надання послуг для Збройних Сил;
  • позбавлення підприємства статусу критично важливого;
  • ліквідація органу державної влади чи установи;
  • звільнення працівника або тимчасове припинення дії трудового договору з військовозобов’язаним.

Зараз для бронювання працівник має отримувати не менше 20 тисяч гривень на місяць. Крім того, він повинен підтвердити актуальність своїх даних та повідомити, що не перебуває в розшуку.

Раніше ми писали, що в Міносвіти повідомили про виявлення та усунення масових спроб зловживання системою вищої освіти з метою ухилення від мобілізації. Декілька десятків тисяч ухилянтів вже відрахували з навчання

Нагадаємо, представник Миколаївського ТЦК розповів про наслідки неприбуття військовозобов'язаного за повісткою. Таке порушення карається штрафом у розмірі 15–25,5 тисячі гривень, який необхідно сплатити протягом 15 днів.

мобілізація бронювання війна в Україні відстрочка ТЦК та СП

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