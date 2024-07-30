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Теперь в "Дії" можно получить военно-учетный документ с QR-кодом

30 июля 2024 14:19
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Военно-учетный документ можно получить в Дії
Приложение "Дія" на телефоне. Фото: Новини.LIVE
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Теперь на портале "Дія" можно получить военно-учетный документ из Реестра призывников, военнообязанных и резервистов, содержащий QR-код. Он имеет такую же юридическую силу, как бумажный.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации во вторник, 30 июля.

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"Теперь военно-учетный документ из Реестра призывников, военнообязанных и резервистов можно получить на портале Дія — без визитов в учреждения и очереди. Документ имеет такую же юридическую силу, как бумажный, поэтому используйте его в любых жизненных обстоятельствах — от трудоустройства до прохождения проверки на блокпосте", — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что на документе есть QR-код, с помощью которого будут проверять подлинность документа и информацию из реестра Оберег, например о бронировании.

Однако документ сформируется только тогда, когда в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов есть вся необходимая информация о человеке.

Как получить документ

  • Авторизируйтесь на портале Дія с помощью КЭП.
  • Выберите услугу Военно-учетный документ.
  • Щелкните Подать заявление, проверьте свои данные.
  • Подпишите ее электронной подписью.

Документ появится в кабинете гражданина на портале Действие в течение 10 минут.

Напомним, недавно глава Минцифры Михаил Федоров сообщил, что в Дії запустили ряд новых сервисов. В их числе, в частности, электронное бронирование от мобилизации.

Также мы писали, что в Минобороны Украины заявили, что острой потребности в снижении мобилизационного возраста сейчас нет. Количество обновивших военно-учетные данные значительно больше, чем количество людей, которые сейчас нужны в армии.

Дия мобилизация документы военнообязанные

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