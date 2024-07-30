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Відтепер в "Дії" можна отримати військово-обліковий документ з QR-кодом

30 липня 2024 14:19
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Військово-обліковий документ можна отримати в Дії
Застосунок "Дія" на телефоні. Фото: Новини.LIVE
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Відтепер на порталі "Дія" можна отримати військово-обліковий документ з Реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів, який містить QR-код. Він має таку ж юридичну силу, як паперовий.

Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації у вівторок, 30 липня. 

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"Тепер військово-обліковий документ з Реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів можна отримати на порталі Дія — без візитів до установ та черг. Документ має таку саму юридичну силу, як паперовий, тож використовуйте його в будь-яких життєвих обставинах — від працевлаштування до проходження перевірки на блокпості", — йдеться у повідомленні. 

У відомстві пояснили, що на документі є QR-код, за допомогою якого перевірятимуть дійсність документа та інформацію з реєстру Оберіг, наприклад про бронювання.

Проте документ сформується лише тоді, якщо в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів є вся необхідна інформація про людину. 

Як отримати документ

  • Авторизуйтеся на порталі Дія за допомогою КЕП.
  • Виберіть послугу Військово-обліковий документ. 
  • Натисніть Подати заяву, перевірте свої дані.
  • Підпишіть її електронним підписом.

Документ зʼявиться в кабінеті громадянина на порталі Дія протягом 10 хвилин. 

Нагадаємо, нещодавно очільник Мінцифри Михайло Федоров повідомив, що у Дії запустили низку нових сервісів. Серед них, зокрема, електронне бронювання від мобілізації. 

Також ми писали, що у Міноборони України заявили, що гострої потреби у зниженні мобілізаційного віку в Україні зараз немає. Кількість тих, хто оновив військово-облікові дані, значно більша за кількість людей, які зараз потрібні у війську.

Дія мобілізація документи військовозобов'язані

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