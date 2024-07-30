Військово-обліковий документ можна отримати в Дії

Відтепер в "Дії" можна отримати військово-обліковий документ з QR-кодом
Відтепер на порталі "Дія" можна отримати військово-обліковий документ з Реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів, який містить QR-код. Він має таку ж юридичну силу, як паперовий.
Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації у вівторок, 30 липня.
Військово-обліковий документ в "Дії"
"Тепер військово-обліковий документ з Реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів можна отримати на порталі Дія — без візитів до установ та черг. Документ має таку саму юридичну силу, як паперовий, тож використовуйте його в будь-яких життєвих обставинах — від працевлаштування до проходження перевірки на блокпості", — йдеться у повідомленні.
У відомстві пояснили, що на документі є QR-код, за допомогою якого перевірятимуть дійсність документа та інформацію з реєстру Оберіг, наприклад про бронювання.
Проте документ сформується лише тоді, якщо в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів є вся необхідна інформація про людину.
Як отримати документ
- Авторизуйтеся на порталі Дія за допомогою КЕП.
- Виберіть послугу Військово-обліковий документ.
- Натисніть Подати заяву, перевірте свої дані.
- Підпишіть її електронним підписом.
Документ зʼявиться в кабінеті громадянина на порталі Дія протягом 10 хвилин.
Нагадаємо, нещодавно очільник Мінцифри Михайло Федоров повідомив, що у Дії запустили низку нових сервісів. Серед них, зокрема, електронне бронювання від мобілізації.
Також ми писали, що у Міноборони України заявили, що гострої потреби у зниженні мобілізаційного віку в Україні зараз немає. Кількість тих, хто оновив військово-облікові дані, значно більша за кількість людей, які зараз потрібні у війську.
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