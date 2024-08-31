Обучение на военной кафедре - какой будет статус и воинское звание у студентов

Студенты на военной кафедре. Фото: "АрміяInform"

Выпускники военных кафедр после окончания учебы получают воинское звание солдат. Но если высшее учебное заведение не передаст информацию ТЦК, то выпускники военной кафедры будут оставаться призывниками.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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Часть украинских студентов в процессе получения высшего образования учится также и на военной кафедре.

После завершения военной кафедры выпускники обычно получают воинское звание.

"У Вас сразу после причисления к военной кафедре должно быть звание солдат", — объяснил такому студенту Владислав Дерий.

Без звания или с офицерскими погонами

Впрочем, может быть так, что воинское звание выпускники военной кафедры и не получат.

"На практике, если вуз не подаст никаких материалов в ТЦК, то граждане будут числиться призывниками", — подчеркнул юрист.

Он также объяснил, когда такие выпускники получают офицерское звание.

"Военное звание лейтенант запаса присваивается после принятия присяги, аттестации и получения выписки из приказа министра обороны Украины о присвоении первичного военного звания офицерского состава запаса", — подчеркнул Дерий.