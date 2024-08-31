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Військова кафедра — які звання отримують випускники

31 серпня 2024 03:02
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Навчання на військовій кафедрі - який буде статус та військове звання у студентів
Студенти на військовій кафедрі. Фото: "АрміяInform"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Випусники військових кафедр після завершення навчання отримують військове звання солдат. Але якщо вищий навчальний заклад не передасть інформацію ТЦК, то випускники військової кафедри будуть залишатися призовниками.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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Яке звання отримають випускники військової кафедри

Частина українських студентів у процесі здобуття вищої освіти навчається також і на військовій кафедрі.

Після завершення військової кафедри випускники зазвичай отримують військове звання.

"У Вас відразу після зарахування до військової кафедри повинне бути звання солдат", — пояснив такому студенту Владислав Дерій.

Без звання чи з офіцерськими погонами

Втім, може бути так, що військове звання випускники військової кафедри і не отримають.

"На практиці, якщо виш не подасть ніяких матеріалів до ТЦК, то громадяни будуть числитись призовниками", — підкреслив юрист.

Він також пояснив, коли такі випускники отримують офіцерське звання.

"Військове звання лейтенант запасу присвоюється після прийняття присяги, атестації та отримання витягу з наказу міністра оборони України про присвоєння первинного військового звання офіцерського складу запасу", — наголосив Дерій.

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