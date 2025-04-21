Перед отправкой на фронт все военнообязанные проходят 45 дневную базовую военную подготовку

Учения ВСУ. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Мобилизованные граждане и лица, добровольно вступившие в ВСУ, проходят базовый курс общей военной подготовки (БОВП) перед направлением на передовую. Он длится не менее 45 суток, но у многих мобилизованных есть вопросы относительно того, как это происходит. Кроме того, есть вопрос, что будет, если отказаться от БОВП.

Издание NV информирует об этапах и нюансах прохождения БОВП.

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Подготовка осуществляется в учебных центрах ВСУ или специально созданных учебных лагерях в странах Европы, которые оказывают помощь Украине в подготовке пополнения для военных подразделений.

В течение 45 дней курсантов обучают:

общей тактике;

владению индивидуальным и коллективным оружием;

военной топографии;

тактической медицине;

инженерному делу;

основам связи;

основам пилотирования беспилотных летательных аппаратов.

Запрещенные предметы для БОВП:

любое оружие: карманные ножи, огнестрельное оружие, боеприпасы, фейерверки, палки, дубинки, кастеты, бритвы и ледорубы;

продукты на основе спирта: как лекарства, так и алкогольные напитки;

наркотики;

дорогие личные вещи: фотоаппараты, портативная электроника (планшеты, игровые приставки), драгоценности и дорогие часы;

разрешено носить обручальное кольцо.

Обязательность БОВП для студентов и работников

С 2025 года прохождение БОВП станет обязательным элементом обучения для всех студентов высших учебных заведений Украины. Студенты, которые не прошли этот этап подготовки или отказались принять военную присягу, потеряют право на продолжение обучения в вузах.

Согласно запланированным изменениям, граждане, не имеющие БОВП, будут ограничены в возможности трудоустройства. В частности, они не смогут получить работу в государственных учреждениях, органах местного самоуправления и прокуратуры.

Граждане, которые не прошли БОВП, обязаны пройти базовую военную службу. Обучение будет начинаться со второго курса и будет включать 90 академических часов теории и 210 часов практики в центрах ВСУ и других учреждениях.

Теорию изучают все студенты, как мужчины, так и женщины. Практический курс является обязательным только для пригодных к военной службе по состоянию здоровья мужчин. Женщины могут пройти практику по собственному желанию после прохождения медицинского осмотра.

После завершения программы студенты принимают военную присягу, получают сертификат и военно-учетную специальность.

Напомним, ранее мы объясняли, кто обязательно должен пройти базовую военную подготовку.

Также мы сообщали, в чем особенность базовой подготовки для новобранцев 18-24 лет.