Кому з українців потрібно пройти базову військову підготовку обов'язково

Українські військові на навчаннях. Фото: УНІАН

Вже з вересня 2025 року в Україні буде запроваджена базова загальновійськова підготовка, яка складатиметься з теоретичної та практичної частини. Це буде навчальний курс для студентів і слухачів вищих навчальних закладів України, ціль якого покращити обороноздатність країни та надати молоді необхідні навички для виживання у воєнних умовах.

Хто повинен буде пройти БЗВП обов'язково та скільки триватиме навчання, пояснили фахівці АО "Бачинський та партнери".

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Так зазначається, що відповідні зміни були внесені до закону "Про військовий обов'язок та військову службу".

Кому потрібно пройти БЗВП

Базову військову підготовку або базову військову службу повинні пройти усі чоловіки віком від 18 до 25 років, тобто ті, хто ще не підлягає обов'язковій мобілізації.

Передбачається також, що чоловіки до 24 років матимуть можливість самостійно обрати рік для проходження підготовки.

Громадяни України, які успішно завершили базову підготовку, складають Військову присягу. Потім здобувачі освіти отримують сертифікат про проходження базової підготовки та здобуття військово-облікової спеціальності.

Водночас відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №734 від 21 червня, студентів-чоловіків, які не пройшли БЗВП до 25 років, можуть відрахувати із закладів освіти.

Навчання молодих бійців військової розвідки. Фото: ЗСУ/Facebook

Скільки часу триватиме БЗВП

У мирний час тривалість складає 5 місяців (3 місяці загальновійськової підготовки та 2 місяці фахової підготовки).

Тоді як під час воєнного стану підготовка триватиме всього 3 місяці (1 місяць загальновійськової підготовки та 2 місяці фахової підготовки).

Де можна буде пройти БЗВП

Військову підготовку юнаки зможуть проходити у закладах вищої освіти та вищих військових навчальних закладах. Її включать до навчальних планів, як окрему дисципліну.

Але практична частина підготовки буде проводитися у навчальних центрах ЗСУ. Для чоловіків, які не вчаться у вищих навчальних закладах, також буде проводитися у навчальних центрах.

Раніше ми писали, чи є у студента можливість відкласти БЗВП на один рік.

Нагадаємо, також ми розповідали, як має відбуватись базова військова підготовка студентів.