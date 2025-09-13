В ВСУ присоединились девушки по контракту 18-24

Женщина-военнослужащая ВСУ. Фото: Telegram-канал Сергея Наева

Девушки впервые подписали контракт с 92 ОШБр по программе "18-24". Они стали операторами дронов.

Об этом в Telegram сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Девушки стали операторами дронов в 92 ОШБр

"Впервые контракт "18-24" с 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко подписали девушки — они идут на должности операторов БпЛА", — говорится в сообщении.

Также в Генштабе проинформировали, что это уже седьмой набор контрактников по программе "18-24" принял присягу в данной части.

