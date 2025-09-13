Видео
Впервые контракт "18-24" с 92 ОШБр подписали девушки

Впервые контракт "18-24" с 92 ОШБр подписали девушки

Ua ru
Дата публикации 13 сентября 2025 01:56
В ВСУ присоединились девушки по контракту 18-24
Женщина-военнослужащая ВСУ. Фото: Telegram-канал Сергея Наева

Девушки впервые подписали контракт с 92 ОШБр по программе "18-24". Они стали операторами дронов.

Об этом в Telegram сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Читайте также:

Девушки стали операторами дронов в 92 ОШБр

"Впервые контракт "18-24" с 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко подписали девушки — они идут на должности операторов БпЛА", — говорится в сообщении.

Также в Генштабе проинформировали, что это уже седьмой набор контрактников по программе "18-24" принял присягу в данной части.

Напомним, недавно мы писали, что сопредседатель фракции УДАР в Киевсовете Дмитрий Белоцерковец принял решение мобилизоваться в ряды ВСУ.

Также мы сообщали, что граждане Украины, которые были мобилизованы в ВСУ, не имеют права параллельно с военной службой учиться в вузах, даже заочно. Есть только одно исключение из этого запрета. Подробнее об этом читайте по этой ссылке.

ВСУ армия мобилизация дроны 92 ОМБр девушки
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
