Бесплатная юридическая помощь военным ВСУ — куда обращаться, как получить

Украинские военнослужащие на фронте. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Украинские военнослужащие могут получить бесплатную юридическую помощь по вопросам, касающимся их службы или других жизненных ситуаций. Юристы будут предоставлять защитникам и защитницам правовую информацию, разъяснения или консультации.

Куда обращаться и как получить бесплатную правовую помощь, сообщила пресс-служба Правительственного портала.

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Отмечается, что право на безвозмездную юридическую помощь имеют абсолютно все без исключения военнослужащие.

Юристы могут помочь:

правильно составить заявление;

написать жалобу;

проконсультировать по сложному вопросу, связанному со службой или жизненной ситуацией;

получить правовую информацию, разъяснение.

Среди вопросов, с которыми военные могут обратиться к юристу:

получение надлежащего денежного довольствия;

оформление денежной помощи при ранениях;

обжалование решений военно-врачебных комиссий (ВВК) и действий воинских частей;

использование должного отпуска;

увольнение с военной службы;

решение семейных вопросов (развод, алименты, наследство и т.п.);

перерасчет пенсий, социальных выплат, льгот и т.д.

Инфографика о бесплатной правовой помощи. Изображение: kmu.gov.ua

Куда обращаться военным

Для устной консультации следует обратиться в контактный центр по номеру 0 800 213 103 для звонков по Telegram +380677213103.

Для письменной юридической помощи можно обратиться через Telegram-бот.

Также получить помощь можно на сайте Бюро юридической помощи. Все услуги бесплатной юридической помощи по ссылке.

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