Бесплатная юридическая помощь военным ВСУ — куда обращаться, как получить

Военные ВСУ имеют право на бесплатную помощь юриста — как получить
Украинские военнослужащие могут получить бесплатную юридическую помощь по вопросам, касающимся их службы или других жизненных ситуаций. Юристы будут предоставлять защитникам и защитницам правовую информацию, разъяснения или консультации.
Куда обращаться и как получить бесплатную правовую помощь, сообщила пресс-служба Правительственного портала.
Кто и на какую помощь может рассчитывать
Отмечается, что право на безвозмездную юридическую помощь имеют абсолютно все без исключения военнослужащие.
Юристы могут помочь:
- правильно составить заявление;
- написать жалобу;
- проконсультировать по сложному вопросу, связанному со службой или жизненной ситуацией;
- получить правовую информацию, разъяснение.
Среди вопросов, с которыми военные могут обратиться к юристу:
- получение надлежащего денежного довольствия;
- оформление денежной помощи при ранениях;
- обжалование решений военно-врачебных комиссий (ВВК) и действий воинских частей;
- использование должного отпуска;
- увольнение с военной службы;
- решение семейных вопросов (развод, алименты, наследство и т.п.);
- перерасчет пенсий, социальных выплат, льгот и т.д.
Куда обращаться военным
Для устной консультации следует обратиться в контактный центр по номеру 0 800 213 103 для звонков по Telegram +380677213103.
Для письменной юридической помощи можно обратиться через Telegram-бот.
Также получить помощь можно на сайте Бюро юридической помощи. Все услуги бесплатной юридической помощи по ссылке.
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