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Военные ВСУ имеют право на бесплатную помощь юриста — как получить

3 апреля 2024 22:53
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Бесплатная юридическая помощь военным ВСУ — куда обращаться, как получить
Украинские военнослужащие на фронте. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Украинские военнослужащие могут получить бесплатную юридическую помощь по вопросам, касающимся их службы или других жизненных ситуаций. Юристы будут предоставлять защитникам и защитницам правовую информацию, разъяснения или консультации.

Куда обращаться и как получить бесплатную правовую помощь, сообщила пресс-служба Правительственного портала.

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Кто и на какую помощь может рассчитывать

Отмечается, что право на безвозмездную юридическую помощь имеют абсолютно все без исключения военнослужащие.

Юристы могут помочь:

  • правильно составить заявление;
  • написать жалобу;
  • проконсультировать по сложному вопросу, связанному со службой или жизненной ситуацией;
  • получить правовую информацию, разъяснение.

Среди вопросов, с которыми военные могут обратиться к юристу:

  • получение надлежащего денежного довольствия;
  • оформление денежной помощи при ранениях;
  • обжалование решений военно-врачебных комиссий (ВВК) и действий воинских частей;
  • использование должного отпуска;
  • увольнение с военной службы;
  • решение семейных вопросов (развод, алименты, наследство и т.п.);
  • перерасчет пенсий, социальных выплат, льгот и т.д.

 

Бесплатная юридическая помощь военным ВСУ — куда обращаться, как получить
Инфографика о бесплатной правовой помощи. Изображение: kmu.gov.ua

Куда обращаться военным

Для устной консультации следует обратиться в контактный центр по номеру 0 800 213 103 для звонков по Telegram +380677213103.

Для письменной юридической помощи можно обратиться через Telegram-бот.

Также получить помощь можно на сайте Бюро юридической помощи. Все услуги бесплатной юридической помощи по ссылке.

Ранее мы сообщали, как бойцам ВСУ оформить льготы на жилищно-коммунальные услуги.

Напомним, мы писали, сколько украинских ветеранов получат собственное жилье от государства.

Также мы проинформировали, на какие льготы может рассчитывать жена участника боевых действий в Украине.

война
ВСУ
военные
помощь
юрист

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