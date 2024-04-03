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Військові ЗСУ мають право на безкоштовну допомогу юриста — як отримати

3 квітня 2024 22:53
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Безкоштовна юридична допомога для військових ЗСУ — куди звертатися, як отримати
Українські військовослужбовці на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Українські військовослужбовці можуть отримати безкоштовну юридичну допомогу з питань, що стосуються їх служби або інших життєвих ситуацій. Юристи надаватимуть захисникам та захисницям правову інформацію, роз’яснення або консультації. 

Куди звертатися та як отримати безоплатну правничу допомогу, повідомила пресслужба Урядового порталу

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Хто та на яку допомогу може розраховувати 

Зазначається, що право на безоплатну юридичну допомогу мають абсолютно всі без виключення військовослужбовці. 

Юристи можуть допомогти: 

  • правильно скласти заяву;
  • написати скаргу;
  • проконсультувати стосовно складного питання, пов'язаного зі службою або життєвою ситуацією;
  • отримати правову інформацію, роз’яснення. 

Серед питань, з якими військові можуть звернутися до юриста:

  • отримання належного грошового забезпечення;
  • оформлення грошової допомоги при пораненнях;
  • оскарження рішень військово-лікарських комісій (ВЛК) та дій військових частин;
  • використання належної відпустки;
  • звільнення з військової служби;
  • розв'язання сімейних питань (розлучення, аліменти, спадщина тощо);
  • перерахунок пенсій, соціальних виплат та пільг тощо.

 

Безкоштовна юридична допомога для військових ЗСУ — куди звертатися, як отримати
Інфографіка про безкоштовну правничу допомогу. Зображення: kmu.gov.ua

Куди звертатися військовим 

Для усної консультації потрібно звернутися до контактного центру за номером 0 800 213 103 для дзвінків з Telegram +380677213103.

Для письмової правничої допомоги можна звернутися через Telegram-бот.

Також отримати допомогу можна на сайті Бюро правничої допомоги. Усі сервіси безкоштовної юридичної допомоги за посиланням.

Раніше ми повідомляли, як бійцям ЗСУ оформити пільги на житлово-комунальні послуги. 

Нагадаємо, ми писали, скільки українських ветеранів отримають власне житло від держави. 

Також ми інформували, на які пільги може розраховувати дружина учасника бойових дій в Україні. 

війна
ЗСУ
військові
допомога
юрист

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