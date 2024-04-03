Безкоштовна юридична допомога для військових ЗСУ — куди звертатися, як отримати

Українські військовослужбовці на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Українські військовослужбовці можуть отримати безкоштовну юридичну допомогу з питань, що стосуються їх служби або інших життєвих ситуацій. Юристи надаватимуть захисникам та захисницям правову інформацію, роз’яснення або консультації.

Куди звертатися та як отримати безоплатну правничу допомогу, повідомила пресслужба Урядового порталу.

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Зазначається, що право на безоплатну юридичну допомогу мають абсолютно всі без виключення військовослужбовці.

Юристи можуть допомогти:

правильно скласти заяву;

написати скаргу;

проконсультувати стосовно складного питання, пов'язаного зі службою або життєвою ситуацією;

отримати правову інформацію, роз’яснення.

Серед питань, з якими військові можуть звернутися до юриста:

отримання належного грошового забезпечення;

оформлення грошової допомоги при пораненнях;

оскарження рішень військово-лікарських комісій (ВЛК) та дій військових частин;

використання належної відпустки;

звільнення з військової служби;

розв'язання сімейних питань (розлучення, аліменти, спадщина тощо);

перерахунок пенсій, соціальних виплат та пільг тощо.

Інфографіка про безкоштовну правничу допомогу. Зображення: kmu.gov.ua

Куди звертатися військовим

Для усної консультації потрібно звернутися до контактного центру за номером 0 800 213 103 для дзвінків з Telegram +380677213103.

Для письмової правничої допомоги можна звернутися через Telegram-бот.

Також отримати допомогу можна на сайті Бюро правничої допомоги. Усі сервіси безкоштовної юридичної допомоги за посиланням.

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