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Главная Мобилизация Военный адвокат объяснил, будут ли мобилизовать добровольцев

Военный адвокат объяснил, будут ли мобилизовать добровольцев

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Дата публикации 13 июня 2025 08:44
Будут ли в Украине мобилизовывать добровольцев - детали
Военные во время выполнения задания. Иллюстративное фото: Генштаб/Telegram
Ключові моменти Мобилизация добровольцев — что говорит адвокат

Военный адвокат Олег Леонтьев ответил, будут ли в Украине проводить мобилизацию добровольцев. По его словам, для этого есть законные основания.

Об этом Олег Леонтьев рассказал в эфире День.LIVE.

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Мобилизация добровольцев — что говорит адвокат

Комментируя возможную мобилизацию добровольцев военный адвокат отметил, что не Генштаб решает, кого мобилизовать, а закон Украины.

"Дело в том, что не Генштаб определяет, кого нужно призывать по мобилизации. Определяет закон Украины о мобилизационной подготовке и мобилизации. Именно в положениях этого закона указано: кто имеет право на отсрочку, при каком условии можно получить эту отсрочку", — отметил адвокат.

Специалист объяснил, что добровольцы не имели официальных льгот — это было "джентльменское соглашение", мол, этих людей не трогать. Но юридически они все время оставались теми, кого могут призвать.

"Они были определенным резервом. Сейчас уже настала пора, что людей будут отбирать и уже из этого резерва. Хорошо это или плохо — я не могу ничего сказать, в любом случае — это законно и проблем с тем нет никаких", — отметил адвокат.

Добавим, что недавно СМИ распространили информацию, что Генштаб якобы приказал ТЦК мобилизовать всех добровольцев, в том числе и бойцов мобильных огневых групп.

Ранее мы информировали, что граждане Украины смогут добровольно помогать сбивать вражеские беспилотники.

Напомним, в апреле Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в ряды ВСУ добровольно вступило до 800 тысяч человек.

ВСУ мобилизация война в Украине добровольцы украинские военные
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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