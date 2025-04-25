Зеленський зазначив, що мобілізація є необхідним заходом для захисту країни

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що до ЗСУ добровільно долучились 600-800 тисяч добровольців. За словами голови держави, кожен випадок "бусифікації" розглядається окремо.

Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю американському журналісту Бену Шапіро.

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Президент України зазначив, що питання пропонування грошей, щоб не йти на фронт — "не головне, що характеризує сьогодні Україну". Зеленський зазначив, що випадки насильницької мобілізації в Україні не є масовими й з кожним випадком правоохоронні органи розбиратися.

"Можна по-різному ставитися до мобілізації, але у нас ця мобілізація з початку війни. Це відповідно до законодавства, відповідно до періоду воєнного стану. Отже, в країні війна", — заявив Зеленський.

Президент також зазначив, що Україна хоче справедливого миру і щоб був спокій — без жодної мобілізації. Проте поки в Україні є російські окупанти, то є відповідний закон і є мобілізація.

Раніше Зеленський заявив, що в Україні мобілізація триватиме, доки триває війна. За його словами, закінчити її раніше просто неможливо.

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