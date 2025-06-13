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Головна Мобілізація Військовий адвокат пояснив, чи мобілізовуватимуть добровольців

Військовий адвокат пояснив, чи мобілізовуватимуть добровольців

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Дата публікації: 13 червня 2025 08:44
Чи будуть в Україні мобілізовувати добровольців — деталі
Військові під час виконання завдання. Ілюстративне фото: Генштаб/Telegram
Ключові моменти Мобілізація добровольців — що каже адвокат

Військовий адвокат Олег Леонтьєв відповів, чи будуть в Україні проводити мобілізацію добровольців. За його словами, для цього є законні підстави.

Про це Олег Леонтьєв розповів в ефірі День.LIVE.

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Мобілізація добровольців — що каже адвокат

Коментуючи можливу мобілізацію добровольців, військовий адвокат зазначив, що не Генштаб вирішує, кого мобілізувати, а закон України.

"Річ у тому, що не Генштаб визначає, кого потрібно призивати за мобілізацією. Визначає закон України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію. Саме у положеннях цього закону зазначено: хто має право на відстрочку, за якої умови можна отримати цю відстрочку", — зауважив адвокат.

Фахівець пояснив, що добровольці не мали офіційних пільг — це була "джентльменська угода", мовляв, цих людей не чіпати. Але юридично вони весь час залишались тими, кого можуть призвати.

"Вони були певним резервом. Зараз вже настала пора, що людей будуть добирати й вже з цього резерву. Добре це чи погано — я не можу нічого сказати, в будь-якому випадку — це є законно і проблем з тим немає ніяких", — зазначив адвокат.

Додамо, що нещодавно ЗМІ поширили інформацію, що Генштаб нібито наказав ТЦК мобілізувати всіх добровольців, зокрема й бійців мобільних вогневих груп.

Раніше ми інформували, що громадяни України зможуть добровільно допомагати збивати ворожі безпілотники.

Нагадаємо, у квітні Президент України Володимир Зеленський заявляв, що до лав ЗСУ добровільно долучилося до 800 тисяч осіб.

ЗСУ мобілізація війна в Україні добровольці українські військові
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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