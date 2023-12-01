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Военный аналитик Дикий назвал количество людей, которых нужно мобилизовать в 2024 году

1 декабря 2023 05:04
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Военный аналитик Дикий назвал количество людей, которых нужно мобилизовать в 2024 году
Бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий. Фото: Укринформ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий рассказал, сколько Украина должна мобилизовать людей на передовую в первом полугодии следующего года. По его словам, при 30-миллионном населении эта цифра подъемная.

Об этом Евгений Дикий рассказал в интервью Radio NV.

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"Даже у нас с вами достаточно информации, чтобы понимать, что 20 тысяч в месяц, то есть менее четверти миллиона за весь следующий год, это в лучшем случае для поддержания нынешней численности. Это компенсация потерь, возможность ребятам ходить на ротацию и так далее", — подчеркнул Дикий.

Он напомнил, что, согласно данным ГУР, в Украине находится 420 тысяч российских военных, составляющих передовую и ближайший тыл. В противовес этому Украине никогда не удавалось собрать такое количество своих бойцов на фронте.

"По моему мнению, одна из наших задач на 2024 год — хотя бы наконец выйти на паритет. Не говорю уже о том, насколько бы изменилась ситуация, если бы мы могли создать численное преимущество. К сожалению, при всех военных уловках, технологиях есть некоторые вещи, которые не компенсируются ничем, кроме простого количества личного состава", — пояснил специалист.

Дикий добавил, что в течение первого полугодия 2024 года Украине нужно мобилизовать по крайней мере полмиллиона человек и иметь реальный мобилизационный ресурс до миллиона человек. Экс-командир роты батальона "Айдар" заметил, что считает это возможным, ведь в стране 30-миллионное население.

Напомним, что Дикий объяснил, почему в следующем году Украина должна мобилизовать больше ресурсов и финансов для войны против российских оккупантов.

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