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Военный эксперт объяснил, как нужно изменить мобилизацию в Украине

4 декабря 2023 07:46
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор
Военный эксперт объяснил, как нужно изменить мобилизацию в Украине
Военнообязанные явились по вызову в ТЦК. Фото: ЖОТЦК и СП
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор

В Украине срочно нужно менять систему мобилизации. Необходимо от репрессивной модели мобилизации, оставшейся от Советского Союза, переходить к рекрутинговой, когда для военнослужащих будет формироваться мотивация.

Такое мнение высказал военный эксперт Михаил Самусь в интервью NV.

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Как нужно изменить систему мобилизации в Украине

Эксперт пояснил, что сейчас в Украине действует модель репрессивной мобилизации, которая осталась от СССР, однако нужно быстро переходить к рекрутинговой системе, тогда у военнообязанных будет формироваться мотивация.

"Когда будет формироваться мотивационная база для того, чтобы люди шли на службу, шли воевать. И понимали, почему они идут, какие у них будут преимущества после демобилизации. К примеру, социальные пакеты, льготы в налогообложении, если это бизнесмен, это льготы в образовании, медицинское обслуживание, ипотечные льготы и так далее. Должен быть очень мощный и эффективный социальный мотивационный пакет для людей, идущих служить", — заявил Самусь.

Он подчеркнул, что военный должен ощущать преимущества и изменения после демобилизации. Это играет важную роль, ведь человека, рисковавшего своей жизнью, должны уважать.

"Мобилизационную систему будут постепенно менять, однако пока я не вижу комплексного подхода, который бы четко формировал этот мотивационный пакет человеку, который идет служить", — подчеркнул эксперт.

Михаил Самусь добавил, что очень важно, чтобы люди понимали, что такое война и насколько это страшно и жестоко, ведь там можно погибнуть, получить ранения или инвалидность. Будет справедливо открыто прописывать государству все нюансы, разговаривать, общаться с обществом, и тогда стране станет гораздо легче в мобилизационном вопросе.

Напомним, недавно экс-командир роты батальона "Айдар" военный аналитик Евгений Дикий заявил, что следующий год для украинцев может стать не победным, а наоборот. Причиной этой проблемы является нехватка бойцов на фронте.

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