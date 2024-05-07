Военный эксперт рассказал, сколько еще украинских мужчин могут мобилизовать

Работники ТЦК остановили мужчину. Иллюстративное фото: Львовский ТЦК

В Украине идет военное положение и общая мобилизация в ряды войска. Призвать в украинскую армию могут еще сотни тысяч мужчин.

Об этом рассказал бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев в комментарии для ТСН.

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Селезнев предположил, что в Украине могут мобилизовать каждого 10-го мужчину призывного возраста. По его словам, есть оценочные суждения, что мобилизационный ресурс составляет около пяти миллионов человек.

"Даже если мы допустим, согласно заявлению бывшего главнокомандующего ВСУ Залужного, что потребность в призыве в ряды ВСУ составляет 500 тысяч, то получается, что мобилизовать могут каждого 10-го для улучшения ситуации на фронте", — сказал эксперт.

По его словам, учитывая, что другой цифры нет, стоит ориентироваться на это. Он отметил, что в большинстве стран сведения о мобилизационном процессе засекречены, поэтому и в Украине о них достаточно сложно говорить.

Напомним, 6 мая Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации.

А Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил украинских защитников на востоке. Он провел работу по направлениям главного удара врага — Покровскому и Кураховскому.