Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Военный эксперт рассказал, сколько еще украинских мужчин могут мобилизовать arrow

Военный эксперт рассказал, сколько еще украинских мужчин могут мобилизовать

7 мая 2024 14:38
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Военный эксперт рассказал, сколько еще украинских мужчин могут мобилизовать
Работники ТЦК остановили мужчину. Иллюстративное фото: Львовский ТЦК
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Украине идет военное положение и общая мобилизация в ряды войска. Призвать в украинскую армию могут еще сотни тысяч мужчин.

Об этом рассказал бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев в комментарии для ТСН.

Читайте также:

Сколько мужчин мобилизуют в Украине

Селезнев предположил, что в Украине могут мобилизовать каждого 10-го мужчину призывного возраста. По его словам, есть оценочные суждения, что мобилизационный ресурс составляет около пяти миллионов человек.

"Даже если мы допустим, согласно заявлению бывшего главнокомандующего ВСУ Залужного, что потребность в призыве в ряды ВСУ составляет 500 тысяч, то получается, что мобилизовать могут каждого 10-го для улучшения ситуации на фронте", — сказал эксперт.

По его словам, учитывая, что другой цифры нет, стоит ориентироваться на это. Он отметил, что в большинстве стран сведения о мобилизационном процессе засекречены, поэтому и в Украине о них достаточно сложно говорить.

Напомним, 6 мая Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации.

А Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил украинских защитников на востоке. Он провел работу по направлениям главного удара врага — Покровскому и Кураховскому.

военный призыв
мобилизация
повестки
война в Украине
ТЦК и СП
военнообязанные
мужчины

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

5 мая 2024

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

3 мая 2024

00:16Обещал изготовить снаряды на заводе "Артем" — иностранец украл 255 млн гривен

28 апреля 2024

00:07 Представители ТЦК будут дежурить на большинстве блокпостов Украины, — Тарас Грень