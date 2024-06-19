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Военный назвал возможные последствия мобилизации заключенных

19 июня 2024 17:46
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор
Случаи дезертирства 100% будут, — военный о мобилизованных заключенных
Украинский военнослужащий на фронте Фото: novynarnia.com
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

Командир батальона 3-й отдельной штурмовой бригады Дмитрий Кухарчук спрогнозировал, чем грозит мобилизация заключенных на войне. По его словам, случаи самовольного ухода из части и дезертирства неизбежны.

Об этом военный сказал во время интервью "Украинской правде".

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Часть заключенных имеет неискренние мотивы служить

"Насколько бы тщательно я не пытался общаться с людьми, я понимаю, что будет процент неискренних, кто просто хочет выйти из тюрьмы таким образом и сбежать. Это правда", — заявил Кухарчук.

Он также заявил, что в настоящее время упала доля заключенных, которые готовы воевать. Если в 2022 году речь шла о 98%, то сейчас этот показатель в 5 раз меньше.

Напомним, Кабинет Министров зарегистрировал законопроект, согласно которому военнослужащих не будут сажать в тюрьму за самовольное оставление воинской части и дезертирство. Это возможно, если лицо до окончания расследования добровольно вернется на службу.

Ранее мы писали, что случаи самовольного ухода из части происходят в большинстве подразделений ВСУ. Военные просто покидают позицию и прячутся.

В Государственном бюро расследований способствуют только убеждению бойцов Вооруженных сил Украины вернуться на боевые позиции, если они самовольно покинули часть.

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СОЧ

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