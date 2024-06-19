Випадки дезертирства 100% будуть, — військовий про мобілізованих ув'язнених

Український військовослужбовець на фронті. Фото: novynarnia.com

Командир батальйону 3-ї окремої штурмової бригади Дмитро Кухарчук спрогнозував, чим загрожує мобілізація ув’язнених на війні. За його словами, випадки самовільного залишення частини та дезертирства неминучі.

Про це військовий сказав під час інтерв’ю "Українській правді".

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Частина ув’язнених має нещирі мотиви служити

"Наскільки б ретельно я не намагався спілкуватися з людьми, я розумію, що буде відсоток нещирих, хто просто хоче вийти з в'язниці таким чином і втекти. Це правда", — заявив Кухарчук.

Він також заявив, що наразі знизилася частка ув'язнених, які готові воювати. Якщо у 2022 році йшлося про 98%, то зараз цей показник у 5 разів менший.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів зареєстрував законопроєкт, згідно з яким військовослужбовців не будуть саджати до в’язниці за самовільне залишення військової частини і дезертирство. Це можливо, якщо до закінчення розслідування особа добровільно повернеться до служби.

Раніше ми писали, що випадки самовільного залишення частини стаються в більшості підрозділів ЗСУ. Військові просто залишають позицію і ховаються.

В Державному бюро розслідувань сприяють тільки переконанню бійців Збройних сил України повернутися на бойові позиції, якщо ті самовільно покинули частину.