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Военный учет 16-летних — когда стать и что ждет, за игнорирование

29 ноября 2024 02:30
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор
Военный учет 16-летних — когда стать и как накажут, если этого не сделать
Молодой человек в территориальном центре комплектования. Фото: ЖОТЦК и СП/Facebook
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор

В Украине кроме военного учета военнообязанных есть также учет призывников — юношей до 25 лет. На него необходимо встать после достижения 16-летия. Эта норма обязательна к исполнению, а за игнорирование требования грозит наказание.

Об этом рассказала юрист практики военного права Диана Тернова в комментарии РБК-Украина. Она объяснила, когда именно 16-летним юноше следует стать на военный учет и каким будет наказание, если этого не сделать.

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Когда следует становиться на военный учет несовершеннолетним юношам

Как отметила правовед, правила взятия юношей на учет содержатся в Законе Украины "О воинской обязанности и военной службе", а именно в ст. 14.

В соответствии с этим законом, чтобы стать на военный учет призывников, юноша должен явиться в районный (городской) ТЦК и СП по месту жительства. Именно районный (городской) ТЦК или его отдел выдают призывникам военно-учетный документ на бланке.

"Процедура регистрации начинается, когда юноша достигает 16 лет, то есть в течение этого года он должен явиться в ТЦК для прохождения первичного учета. Это включает медицинский осмотр и получение военно-учетного документа", — объяснила юрист.

Тернова отмечает, что в украинском законодательстве определено, что ежегодно в течение января-марта берутся на учет граждане Украины мужского пола, которым в год взятия на военный учет исполняется 17 лет.

То есть, если парень отпраздновал 16-летие в 2024 году, то он должен стать на учет в 2025-м, пока ему еще не исполнилось 17 лет.

 

Когда следует становиться на военный учет несовершеннолетним юношам
Молодой человек в территориальном центре комплектования. Фото: ЖОТЦК и СП/Facebook

Что будет, если не встать на учет вовремя

Если призывник не станет на военный учет, ему придется явиться в ТЦК и уплатить штраф за нарушение правил учета от 17 до 25,5 тыс. грн.

Важно: в Украине во время военного положения и всеобщей мобилизации юноши, состоящие на военном учете призывников, не подлежат призыву на военную службу. Мобилизовать могут только по достижении 25 лет.

Ранее мы писали, как встать на военный учет и какие документы необходимо подать в ТЦК.

Напомним, мы рассказывали, какую информацию о себе не следует рассказывать работникам ТЦК и СП.

Также мы информировали, что в "Резерв+" можно будет платить штрафы за нарушение учета.

штраф военный учет мобилизация ТЦК и СП юноши

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