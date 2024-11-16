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Як стати на облік у ТЦК — інструкція та перелік документів

16 листопада 2024 08:30
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор
Військовий облік в Україні — як стати та які документи подати до ТЦК
Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ХОТЦК та СП/Facebook
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор

В Україні усі військовозобов'язані громадяни повинні стати на військовий облік у ТЦК та СП. Для цього необхідно зібрати певний пакет документів, особисто прибути до районних (міських) територіальних центрів та подати заяву на ім'я військового комісара про взяття на облік.

Адвокатка АБ "Приходько та партнери" Юлія Данілова пояснила нюанси постановки на військовий облік та розповіла, які саме документи необхідно подати. 

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Так, правозахисниця зазначила, що військовозобов'язана особа має підготувати автобіографію, а також дві фотокартки 3x4.

 

Військовий облік в Україні — як стати та які документи подати до ТЦК
Працівник ТЦК оформлює військовозобов'язаного. Фото: google.com

Надалі список необхідних документів для постановки на військовий облік виглядає наступним чином:

  • документ, що посвідчує особу. Як правило, це паспорт громадянина України;
  • індивідуальний податковий номер, тобто РНОКПП;
  • свідоцтво про народження;
  • військово-обліковий документ за наявності (це може бути військовий квиток, тимчасове посвідчення тощо);
  • документи про поточний сімейний стан та наявність дітей. Якщо громадянин зареєстрував офіційний шлюб та має дітей, то для його взяття на військовий облік може знадобиться копія свідоцтва про шлюб та копія свідоцтва про народження дітей тощо;
  • документи про освіту. Вони необхідні для розуміння, який рівень освіти має громадянин (наприклад, загальна середня освіта — особа закінчила загальноосвітній навчальний заклад I-III ступенів, вища освіта — отримання освітнього ступеня бакалавр чи магістр).

Юлія Данілова наголосила, якщо громадянин є внутрішньо переміщеною особою, необхідна додаткова довідка ВПО, що підтверджує його статус.

Також адвокатка додала, що при зміні місця проживання військовозобов'язані повинні зареєструватися в ТЦК та СП за новою адресою протягом 7 днів, інакше їм загрожує штраф за порушення правил військового обліку.

Раніше ми писали, які адміністративні послуги недоступні українцям без військово-облікового документа.

Нагадаємо, ми повідомляли, яке покарання чекає за відсутність документів при зустрічі з ТЦК.

Також ми інформували, яку інформацію про себе не потрібно розповідати працівникам ТЦК та СП.

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