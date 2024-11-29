Військовий облік 16-річних — коли стати та як покарають, якщо цього не зробити

Юнак у територіальному центрі комплектування. Фото: ЖОТЦК та СП/Facebook

В Україні окрім військового обліку військовозобов'язаних є також облік призовників — юнаків до 25 років. На нього необхідно стати після досягнення 16-річчя. Ця норма є обов'язковою до виконання, а за ігнорування вимоги загрожуватиме покарання.

Про це розповіла юристка практики військового права Діана Тернова в коментарі РБК-Україна. Вона пояснила, коли саме 16-річним юнакам слід стати на військовий облік та яким буде покарання, якщо цього не зробити.

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Як зазначила правознавиця, правила взяття юнаків на облік містяться в Законі України "Про військовий обов'язок і військову службу", а саме в ст. 14.

Відповідно до цього закону, щоб стати на військовий облік призовників, юнак має явитися до районного (міського) ТЦК та СП за місцем проживання. Саме районний (міський) ТЦК або його відділ видають призовникам військово-обліковий документ на бланку.

"Процедура реєстрації розпочинається, коли юнак досягає 16 років, тобто протягом цього року він має з'явитися у ТЦК для проходження первинного обліку. Це включає медичний огляд і отримання військово-облікового документа", — пояснила юристка.

Тернова наголошує, що в українському законодавстві визначено, що щороку протягом січня-березня беруться на облік громадяни України чоловічої статі, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років.

Тобто, якщо хлопець відсвяткував 16-річчя 2024 року, то має стати на облік 2025-го, поки йому ще не виповнилось 17.

Юнак у територіальному центрі комплектування. Фото: ЖОТЦК та СП/Facebook

Що буде, якщо не встати на облік вчасно

Якщо призовник не стане на військовий облік, то йому доведеться з'явитися до ТЦК і сплатити штраф за порушення правил обліку від 17 до 25,5 тис. грн.

Важливо: в Україні під час воєнного стану та загальної мобілізації юнаки, які перебувають на військовому обліку призовників не підлягають призову на військову службу. Мобілізувати можуть тільки після досягнення 25 років.

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