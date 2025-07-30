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Главная Мобилизация Военный учет 17-летних — юрист объяснил тонкости процедуры

Военный учет 17-летних — юрист объяснил тонкости процедуры

Ua ru
Дата публикации 30 июля 2025 17:39
Приписка в 17 лет до 31 июля - последствия невыполнения требования.
Юноши в рядах ВСУ. Фото: Reuters

В 2025 году все ребята, которым исполняется 17 лет, должны стать на воинский учет до 31 июля. Речь идет о стандартной процедуре приписки. Территориальные центры комплектования должны получить актуальные данные о юношах.

Об этом юрист Тарас Боровский рассказал в эфире программы День.LIVE в среду, 30 июля.

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Юноши, которым в 2025 году исполняется 17 лет, обязаны до 31 июля стать на воинский учет в ТЦК. Военный юрист Тарас Боровский отмечает, что это обычная процедура приписки, а не мобилизация или отправка на фронт. Центры должны получить базовые данные по месту жительства, как это раньше делали через школы. За невыполнение обязанности предусмотрен административный штраф от 17 000 до 25 500 грн.

"Будет ли подниматься рука у работников ТЦК, это сделать? [...] И в случае наложения таких штрафов, я думаю, что штрафы можно будет довольно легко отменить, и в этом тоже нет никакой проблемы", — отмечает юрист.

В то же время Боровский подчеркивает: даже если штрафы будут оспариваться, ответственность за соблюдение сроков и правил учета остается на гражданах.

Напомним, что военнообязанный гражданин, объявленный ТЦК в розыск, имеет два варианта снятия себя с розыска, самым быстрым из которых является личный визит в ТЦК.

Также мы сообщали ранее о том, что законодательство Украины предусматривает обязательное прибытие в ТЦК и СП по повестке, однако существуют исключения из этого правила. Они в том числе касаются людей старше 60 лет.

армия военный учет мобилизация ТЦК и СП приписное удостоверение
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
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