Военный учет для призывников — какие штрафы угрожают

Военный учет для 17-летних — грозят ли им штрафы в случае нарушения
Кабинет министров Украины предлагает изменить процесс взятия на военный учет призывников в 17 лет, в частности хотят отменить медицинские комиссии и осмотры. В то же время, если юноши проигнорируют требования и не встанут на учет, им грозит штраф.
Об этом говорится в соответствующем законопроекте №12076.
Как изменится процесс взятия на учет 17-летних
Этот законопроект направлен на "законодательное урегулирование проблемных вопросов, связанных с первичной постановкой граждан Украины на военный учет призывников, в частности, проведение медицинских осмотров таких граждан".
Так, в документе предлагается:
- усовершенствовать некоторые вопросы, связанные с предоставлением возможности гражданам Украины, которым исполнилось 17 лет, в частности возможность вставать на учет путем уточнения своих персональных данных средствами Электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины;
- прибытие в соответствующий районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки в определенный срок на постановку на учет;
- отменить прохождение медицинского осмотра и медицинской комиссии для взятия на учет;
- определить уважительные причины не взятия гражданина Украины на военный учет призывников;
- нормировать на законодательном уровне необходимость перед направлением для прохождения практических занятий базовой общевойсковой подготовки проходить медицинское освидетельствование в порядке, определяемом Министерством обороны Украины и т.д.
Что грозит призывникам, которые не станут на учет
Если же призывники не станут на военный учет через приложение "Резерв+" или явкой в ТЦК, им грозит штраф от 17 до 25,5 тысячи гривен. Для этого, чтобы его оплатить призывнику, все равно придется явиться в территориальный центр комплектования.
Напомним, ранее мы писали о том, кто из украинских граждан имеет право на снятие с военного учета.
Также мы писали о том, могут ли вернуть на военный учет тех, кто был исключен из военного учета.
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