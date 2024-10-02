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Военный учет для 17-летних — грозят ли им штрафы в случае нарушения

2 октября 2024 10:03
Василий Горенко - Редактор
Военный учет для призывников — какие штрафы угрожают
Украинские призывники. Иллюстративное фото: zoda.gov.uа
Василий Горенко - Редактор

Кабинет министров Украины предлагает изменить процесс взятия на военный учет призывников в 17 лет, в частности хотят отменить медицинские комиссии и осмотры. В то же время, если юноши проигнорируют требования и не встанут на учет, им грозит штраф.

Об этом говорится в соответствующем законопроекте №12076.

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Этот законопроект направлен на "законодательное урегулирование проблемных вопросов, связанных с первичной постановкой граждан Украины на военный учет призывников, в частности, проведение медицинских осмотров таких граждан".

Так, в документе предлагается:

  • усовершенствовать некоторые вопросы, связанные с предоставлением возможности гражданам Украины, которым исполнилось 17 лет, в частности возможность вставать на учет путем уточнения своих персональных данных средствами Электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины;
  • прибытие в соответствующий районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки в определенный срок на постановку на учет;
  • отменить прохождение медицинского осмотра и медицинской комиссии для взятия на учет;
  • определить уважительные причины не взятия гражданина Украины на военный учет призывников;
  • нормировать на законодательном уровне необходимость перед направлением для прохождения практических занятий базовой общевойсковой подготовки проходить медицинское освидетельствование в порядке, определяемом Министерством обороны Украины и т.д.

Что грозит призывникам, которые не станут на учет

Если же призывники не станут на военный учет через приложение "Резерв+" или явкой в ТЦК, им грозит штраф от 17 до 25,5 тысячи гривен. Для этого, чтобы его оплатить призывнику, все равно придется явиться в территориальный центр комплектования.

Напомним, ранее мы писали о том, кто из украинских граждан имеет право на снятие с военного учета.

Также мы писали о том, могут ли вернуть на военный учет тех, кто был исключен из военного учета.

Кабинет министров военный учет мобилизация военнообязанные призывник

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