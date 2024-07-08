Кого можуть зняти з військового обліку

Зняття з військового обліку — які категорії українців мають на це право
Частина військовозобов’язаних громадян України може бути зняті з військового обліку з різних причин. Це, зокрема, рішення ВЛК про непридатність людини до військової служби, досягнення граничного віку перебування у запасі чи засудження до позбавлення волі за тяжкі злочини.
Про це йдеться у матеріалі журналу "Фокус".
Або в армію, або на ВЛК
Зняття людини з військового обліку, згідно із вітчизняним законодавством, відбувається з кількох причин.
По-перше, коли людину мобілізують і приймають на військову службу, вона втрачає статус військовозобов’язаного і знімається з військового обліку.
Цей громадянин набуває статусу військовослужбовця, а особова справа надсилається до відповідної військової частини.
Крім того, з військового обліку можна бути знятим і у протилежному напрямку — коли за рішенням військово-лікарської комісії людину визнають непридатною для проходження військової служби.
Інші причини зняття з військового обліку
Також громадяни України знімаються з військового обліку і перестають бути військовозобов’язаними у кількох інших випадках.
Це:
- досягнення граничного віку перебування в запасі — 60 років;
- засудження до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину;
- відбування реального покарання в установі виконання покарань.
Також з військового обліку мають зняти людей, які з тих чи інших причин втрачають громадянство України.
Нагадаємо, що відповідно до нового закону про мобілізацію стати на військовий облік та оновити військово-облікові дані мають не тільки військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років, а й певні категорії жінок.
Додамо, що мобілізованих українців мають призначати на посади згідно з їхніми військово-обліковими спеціальностями. Але в умовах воєнного стану їх можуть перекваліфікувати на дефіцитні спеціальності.
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