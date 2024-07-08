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Зняття з військового обліку — які категорії українців мають на це право

8 липня 2024 13:48
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Кого можуть зняти з військового обліку
Перевірка документів у військовозобов’язаних. Фото: lviv1256.com
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Частина військовозобов’язаних громадян України може бути зняті з військового обліку з різних причин. Це, зокрема, рішення ВЛК про непридатність людини до військової служби, досягнення граничного віку перебування у запасі чи засудження до позбавлення волі за тяжкі злочини.

Про це йдеться у матеріалі журналу "Фокус".

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Зняття людини з військового обліку, згідно із вітчизняним законодавством, відбувається з кількох причин.

По-перше, коли людину мобілізують і приймають на військову службу, вона втрачає статус військовозобов’язаного і знімається з військового обліку.

Цей громадянин набуває статусу військовослужбовця, а особова справа надсилається до відповідної військової частини.

Крім того, з військового обліку можна бути знятим і у протилежному напрямку — коли за рішенням військово-лікарської комісії людину визнають непридатною для проходження військової служби.

Інші причини зняття з військового обліку

Також громадяни України знімаються з військового обліку і перестають бути військовозобов’язаними у кількох інших випадках.

Це:

  • досягнення граничного віку перебування в запасі — 60 років;
  • засудження до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину;
  • відбування реального покарання в установі виконання покарань.

Також з військового обліку мають зняти людей, які з тих чи інших причин втрачають громадянство України.

Нагадаємо, що відповідно до нового закону про мобілізацію стати на військовий облік та оновити військово-облікові дані мають не тільки військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років, а й певні категорії жінок.

Додамо, що мобілізованих українців мають призначати на посади згідно з їхніми військово-обліковими спеціальностями. Але в умовах воєнного стану їх можуть перекваліфікувати на дефіцитні спеціальності.

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