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Військовий облік для 17-річних — чи загрожують їм штрафи у разі порушення

2 жовтня 2024 10:03
Василь Горенко - Редактор
Василь Горенко
Редактор
Військовий облік для призовників — які штрафи загрожують
Українські призовники. Ілюстративне фото: zoda.gov.uа
Василь Горенко - Редактор
Василь Горенко
Редактор

Кабінет міністрів України пропонує зміни процесу взяття на військовий облік призовників у 17 років, зокрема хочуть скасувати медичні комісії та огляди. Водночас, якщо юнаки проігнорують вимоги та не встануть на облік, їм загрожує штраф.  

Про це йдеться у відповідному законопроєкті №12076

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Як зміниться процес взяття на облік 17-річних

Цей законопроєкт спрямований на "законодавче врегулювання проблемних питань, пов’язаних із первинною постановкою громадян України на військовий облік призовників, зокрема проведення медичних оглядів таких громадян".

Так, у документі пропонується:

  • вдосконалити деякі питання, пов’язані з наданням можливості громадянам України, яким виповнилося 17 років, зокрема, можливість вставати на облік шляхом уточнення своїх персональних даних засобами Електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;
  • прибуття до відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки у визначений строк на постановку на облік;
  • скасувати проходження медичного огляду та медичної комісії для взяття на облік;
  • визначити поважні причини не взяття громадянина України на військовий облік призовників;
  • унормувати на законодавчому рівні необхідність перед направленням для проходження практичних занять базової загальновійськової підготовки проходити медичний огляд у порядку, що визначається Міністерством оборони України тощо.

Що загрожує призовникам, які не стануть на облік

Якщо ж призовники не стануть на військовий облік через застосунок "Резерв+" чи явку до ТЦК, їм загрожує штраф від 17 до 25,5 тисяч гривень. Для цього, аби його сплатити, призовнику все одно доведеться з'явитися до територіального центру комплектування. 

Нагадаємо, раніше ми писали про те, хто з українських громадян має право на зняття з військового обліку.

Також ми писали про те, чи можуть повернути на військовий облік тих, хто був виключений з військового обліку.

Кабінет міністрів військовий облік мобілізація військовозобов'язані призовник

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10:47 В Україні стрімко подорожчала популярна літня ягода — нові ціни

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