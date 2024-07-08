Должны ли мужчины до 25 лет стоять на военном учете

Процесс взятия на военный учет в ТЦК. Фото: Винницкий ТЦК

После изменений в законодательстве все граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 25 лет подлежат взятию на военный учет. Вместе с тем, в парламенте зарегистрирован еще один закон, который должен улучшить процесс мобилизации и повысить доверие к нему у населения.

Об этом сообщает портал enovosty.com.

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Изменения в законодательстве

В Украине с 18 мая 2024 вступил в силу Закон Украины № 3633-IX.

Согласно изменениям в законодательстве, оформленным этим законом, все граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 25 лет подлежат взятию на военный учет призывников.

Что нового ожидается в Раде

Вместе с тем, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 11379. Авторы его предлагают внести изменения в Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", предоставляя отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации до достижения 25-летнего возраста военнообязанным, признанным непригодными к военной службе в мирное время, ограничено пригодными к военному времени до вступления в силу Закона № 3633-IX.

Отмечается, что принятие данного законопроекта должно устранить коллизию в законодательстве. Кроме того, новый закон исключит мобилизацию больных мужчин в возрасте до 25 лет, а также повысит доверие к процессам мобилизации.

Напомним, мы сообщали, кого сразу после прихода в ТЦК и СП направят на ВЛК.

Также ранее мы писали, при каком условии нужно обновить данные непосредственно в ТЦК.